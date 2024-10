Salaires des Memphis Grizzlies – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Memphis Grizzlies !

Les salaires 2024-25 des Memphis Grizzlies

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Dommage, les Memphis Grizzlies dépassent de rien le seuil de la Luxury Tax la saison prochaine, à moins qu’un move fait juste avant la saison ne leur permette de repasser juste en dessous. Dans tous les cas, ça reste très raisonnable pour une équipe qui, avec le retour de sa superstar, Ja Morant, aura de grosses ambitions en 2024-25.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Ja Morant

Desmond Bane

Jaren Jackson Jr

Marcus Smart

Brandon Clarke

John Konchar

Zach Edey

Vince Williams Jr

GG Jackson

Jaylen Wells

C’est bien simple, tous les joueurs très importants de l’effectif ou presque sont verrouillés. La saison dernière a été compliquée, mais a permis de faire éclore des jeunes talents comme Williams Jr ou Jackson qui vont pouvoir contribuer au succès de l’équipe avec des tous petits contrats. Reculer, pour mieux sauter, tout va bien chez les Grizzlies.

