La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction le Tennessee pour parler des Memphis Grizzlies.

Les Grizzlies sortent d’une saison cauchemar. Entre la suspension de Ja Morant et l’avalanche de blessures qui a frappé l’effectif, il n’y avait rien à sauver. Heureusement pour Memphis, tout le monde devrait avoir soigné les bobos pour la rentrée et cela fera des Grizzlies une équipe des plus redoutables à l’Ouest, même si GG Jackson, Vince Williams et Jaren Jackson Jr ont relancé une série noir en espérant qu’elle ne dure pas. Entre un Ja Morant revanchard, les Marcus Smart et JJJ pour tenir la défense, Desmond Bane pour canarder et Taylor Jenkins pour driver tout ce beau monde, Memphis peut revenir parmi les principales forces de l’Ouest. On surveillera aussi l’intégration d’un Zach Edey terriblement dominant en NCAA mais dont le profil fait débat parmi les scouts. Alors, les Oursons de retour parmi les cadors de l’Ouest ?