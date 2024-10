Dans un long entretien accordé à Yann Ohnona de l’Équipe, Nicolas Batum est revenu en détail sur sa carrière en Bleus. L’ailier porte ses médailles olympiques en très haute estime, au point de “diminuer” le manque d’un titre NBA dans son palmarès.

Lors du Media Day, Draymond Green a déclaré que les joueurs américains rêvaient de titre NBA alors qu’une bonne partie des européens accordaient une place encore plus importante à une médaille d’or olympique. La vérité n’est sans foute pas aussi simple, chaque joueur ayant ses propres ambitions et rêves, mais les propos de Nicolas Batum sans son interview récente à l’Équipe, vont dans le même sens.

L’ancien capitaine de l’Équipe de France est revenu sur son aventure en sélection après sa retraite internationale et s’est épanché sur l’importance des médailles de Tokyo et de Paris dans son palmarès :

“Je trimballe avec moi les deux médailles d’argent olympiques partout. J’avais besoin de cette consécration aux JO pour me dire que ma carrière était complète. Pas de bague NBA ? Je m’en fous, j’ai ça et même si elles ne sont pas en or, j’ai accompli quelque chose dont je rêvais depuis que j’étais gosse.”

En tout, Nicolas Batum a remporté 10 médailles avec les Bleus (dont trois en équipes de jeunes). Il a le plus beau palmarès de l’histoire de cette sélection, le signe d’une longue carrière au plus haut niveau et d’une régularité été après été.

Alors le terme de carrière complète semble être un euphémisme, et ce même s’il n’a jamais dépassé le stade des Finales de Conférence en NBA. Nicolas Batum n’a pas besoin d’une bague pour être satisfait de son aventure et son choix fait cet été, de retourner aux Clippers plutôt que de poursuivre l’aventure Sixers semble aller dans le même sens. “Batman” est en paix avec ses résultats et veux évoluer là où il se sent le mieux.

Plus de temps avec les Blazers de Damian Lillard et LaMarcus Aldridge, plus de chance avec les Clippers de Kawhi Leonard et Paul George où d’autres choix, comme une signature aux Golden State Warriors qui lui tendait les bras en 2020 auraient pu changer son histoire. Mais grâce à un contre sur Klemen Prepelic et un shoot de Matthew Strazel, elle est déjà bien assez belle comme ça !

Source texte : L’Équipe