Ils l’ont encore prouvé cet été, lorsqu’ils sont au complet, les États-Unis restent la meilleure nation de basket-ball au monde. Toutefois, l’écart continue de se resserrer avec les autres pays du monde, et notamment la France, dernier adversaire de l’Oncle Sam en finale des JO. Pour Victor Wembanyama, ce n’est plus qu’une question de temps avant que les Bleus ne surpassent Team USA.

Ces dernières années, les États-Unis ont pris la fâcheuse habitude de ne pas envoyer les meilleures équipes possibles aux différentes compétitions internationales. La faute, en partie, à des superstars qui boudent un peu le basket FIBA, et ne répondent plus forcément à l’appel de la sélection. Conséquence de ces manquements, Team USA a subi quelques désillusions. Les dernières en date ? Une triste septième place à la Coupe du Monde 2019, et un finish au pied du podium lors de l’édition 2023. De quoi relancer le débat sur le niveau des États-Unis sur la scène internationale.

Alors pour faire taire les critiques, et convaincre les sceptiques, l’Oncle Sam s’est ramené calibré aux Jeux Olympiques de cet été. Un collectif qui ressemblait d’ailleurs plus à une armada qu’à une équipe, et dans laquelle on pouvait retrouver quelques noms grassouillets. LeBron James, Stephen Curry ou encore Kevin Durant pour ne citer qu’eux. La suite de l’histoire, vous la connaissez, les États-Unis ont roulé sur la compétition (en transpirant face à la Serbie), jusqu’à s’adjuger la médaille d’or en finale face à nos Bleus. De quoi mettre fin au débat… pour le moment.

S’il ne fait désormais plus aucun doute que Team USA est au sommet, l’écart avec le reste du monde s’est resserré. Victor Wembanyama l’assure : l’Équipe de France rivalisera un jour avec celle des ses voisins américains.

“Je ne pense pas que la France soit prête pour le moment, mais nous avons une belle génération qui arrive. Les deux derniers 1er choix de Draft étaient français. Cette année, nous avions même 3 Français dans le top 10. Je suis très confiant sur ce que notre pays fait en termes de basket-ball et de développement. […] Nous ne sommes pas encore prêts, mais nous le serons un jour.” – Victor Wembanyama via CBS Sports

Un bon gros message made in Victor, donc. Confiant, mais lucide quand même, le bonhomme.

En l’état actuel des choses, difficile de voir nos Bleus dominer tout de suite la scène internationale à l’image de Team USA. On rappelle que certains cadres sont partis, comme Nicolas Batum et Nando De Colo, et que les Américains possèdent toujours un énorme vivier de talents. Par contre, comme le souligne le pivot des Spurs, l’avenir s’annonce radieux tant les jeunes pousses du basket tricolore (Bilal Coulibaly, Zaccharie Risacher, Alex Sarr, Tidjane Salaün, Nolan Traoré) semblent bourrées de talent. L’Équipe de France a prouvé à plusieurs reprises qu’elle pouvait embêter Team USA, reste désormais à la surpasser.

Une chose est sûre : il va falloir du temps, de la patience, et beaucoup de travail pour espérer freiner un jour la domination de l’Oncle Sam sur le basket mondial. En attendant, les Bleus démarrent tout juste un nouveau chapitre de leur histoire, marqué par la nomination de Frédéric Fauthoux au poste de sélectionneur. Un chapitre qui, on l’espère, sera couronné de succès.

