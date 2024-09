Nicolas Batum annonce officiellement sa retraite internationale

On savait déjà que les Jeux Olympiques de Paris 2024 seraient la dernière compétition de Nicolas Batum avec l’Équipe de France. Mais ce lundi, le capitaine de la sélection a officiellement tourné la page bleu-blanc-rouge en confirmant sa retraite internationale via un long message sur X.

“Porter le maillot de l’Équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière, j’en serai éternellement reconnaissant.”

Parmi les nombreuses lignes écrites par Nicolas Batum ce lundi soir, c’est probablement celle-là qu’on retient. Postant une photo de lui avec le maillot bleu, à l’été 2004 lors du Championnat d’Europe cadets, Nico est revenu sur deux décennies inoubliables avec l’Équipe de France, confirmant son départ de la sélection.

Le message complet :

“Été 2004, Championnat d’Europe cadets en Grèce, ma première compétition en Équipe de France (une épopée de dingue avec la « meilleure génération » 88-89 😉).

20 ans de ma vie avec ce maillot bleu. De ma première sélection sénior face à l’Autriche à la dernière contre Team USA en passant par ma 100ème avec ce maillot rouge. Il est désormais temps pour moi de refermer ce magnifique chapitre et de passer le relais à la nouvelle génération.

Porter le maillot de l’Équipe de France est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière, j’en serai éternellement reconnaissant. Merci à tous mes coéquipiers pour ces souvenirs à vie, merci à tous les staffs avec qui l’on a travaillé chaque été, merci à Vincent.

Merci à vous tous pour le soutien sans faille et l’amour que vous m’avez toujours donné. On a connu des hauts et des bas, des très hauts et très bas, mais vous avez été toujours là.

Je suis fier d’avoir contribué à écrire une partie de l’histoire du basket français. Place maintenant aux jeunes, l’Équipe de France est entre de bonnes mains et je sais que ce maillot va continuer de briller.

Bleu et fier pour toujours.”

– Nicolas Batum