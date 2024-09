Une semaine après le débat présidentiel américain opposant Donald Trump à Kamala Harris, la communauté haïtienne est proie aux menaces suite à des accusations sans fondement prononcées par l’ancien président des États-Unis. Le Miami Heat a décidé de sortir du silence.

“Ils mangent les chiens ! Ils mangent les chats ! Ils mangent les animaux de compagnie !”

Cette phrase choc – prononcée par Donald Trump lors du débat présidentiel US le 10 septembre dernier – a fait le tour du monde. La communauté visée ? Les immigrés vivant à Springfield dans l’Ohio, et plus particulièrement les réfugiés haïtiens. Ces derniers se sentent très menacés depuis et 33 alertes à la bombe ont même été comptabilisées dans la ville.

Malheureusement, ces dérives ne s’arrêtent pas aux frontières de Springfield. Du côté de Miami en Floride, où la communauté haïtienne est nombreuse, des attaques verbales et menaces ont aussi pu être observées. À tel point que la franchise du Heat a décidé de publier un communiqué pour soutenir les Haïtiens.

— Miami HEAT (@MiamiHEAT) September 16, 2024

“Le staff du Miami Heat, comme la ville de Miami elle-même, est un mélange diversifié et brillant de cultures vibrantes, incluant de nombreux membres de notre communauté haïtienne. Le faux récit qui les entoure est blessant et offensant et a malheureusement fait de personnes innocentes la cible de discours haineux et de menaces physiques. Nos employés, fans et amis haïtiens méritent mieux. Ansanm nou kanpé fò [l’union fait la force, ndlr.]”

D’autres grands noms – comme l’artiste John Legend qui est originaire de Springfield – ont condamné les propos racistes de Donald Trump, qui sont sans fondement.

Aucun incident n’impliquant des chiens et des chats n’a en effet été recensé à Springfield selon les officiers de police de la ville.

