Sarah Michel Boury prend officiellement sa retraite : merci capitaine !

À 35 ans, Sarah Michel Boury décide de tirer le rideau sur une carrière bien remplie marquée par deux médailles olympiques et trois titres de championne de France.

Est-ce qu’il y a une meilleure façon de prendre sa retraite que de partir sur une médaille olympique obtenue à domicile ? Probablement pas.

Sarah Michel Boury raccroche les sneakers, à 35 ans, avec une médaille d’argent autour du cou. Mieux encore, elle part avec une dernière Coupe de France en poche remportée avec Bourg. Deux podiums avant de tirer sa révérence, si ça ce n’est pas la marque des grandes championnes, on ne sait pas quoi vous dire !

Après ce sacre, la capitaine des Bleues avait laissé planer le doute quant à la suite de sa carrière. Des doutes dissipés auprès de L’Équipe où la double médaillé olympique a annoncé officiellement qu’elle rangeait les baskets.

Sarah Michel Boury quitte les parquets avec une armoire à trophées (et à médailles) bien remplie. Parmi ses plus grands accomplissements, on peut noter :

3x championne de France (2016, 2018, 2022)

6x vainqueure de la Coupe de France (2007, 2016, 2018, 2019, 2020, 2024)

1x vainqueure de l’Eurocoupe (2022)

Vice-championne olympique aux JO de Paris en 2024

3x vice-championne d’Europe (2015, 2017, 2021), médaille de bronze en 2023

Médaille de bronze aux JO de Tokyo en 2021

Du haut de ses 145 sélections en Bleue, Sarah Michel Boury a été la capitaine de l’Équipe de France durant ses trois dernières années. Une leader qui a fini sur une ultime finale olympique face à Team USA. La boucle est bouclée. Après avoir commencé sa carrière tricolore avec un podium à l’EuroBasket en 2015, elle se termine par un podium, chez elle, à Paris.

Une dernière médaille pour tirer le rideau sur l’une des plus belles carrières de l’histoire du basket français.

__________

Source texte : L’Équipe