Vent de nostalgie sur Sacramento, les Kings ont dévoilé leur maillot Classic Edition pour la saison prochaine. Un jersey qui va rappeler des jours heureux aux fans des années 2000.

Pour fêter les 40 ans de la franchise en Californie, les Sacramento Kings rendent hommage à leur histoire avec leur nouveau maillot Classic Edition. La tunique violette est de retour !

Pour l’occasion, SacTown a fait appel à deux légendes de la franchise : Doug Christie et Mike Bibby. L’occasion de voir les deux anciens coéquipiers échanger des paniers histoire de rappeler quelques souvenirs aux fans de l’époque.

Il faut dire que ce jersey violet est iconique du côté de Sacramento. Porté de 2002 à 2008, il symbolise des jours heureux. Une époque où les Kings sont allés quatre fois en Playoffs avec trois saisons à 50 victoires ou plus (oui oui, pas d’erreur, on parle bien de Sacramento).

“Ce maillot Classic 24-25 est bien plus simple qu’un simple jersey. C’est un véritable hommage à notre ville et au jeu que nous aimons. Il représente notre fière histoire et les moments heureux que nous avons partagé sur le parquet.” – Les Sacramento Kings à propos de leur nouveau maillot

Si ce jersey est si particulier, c’est notamment parce que pour la première fois, le nom de Sacramento était inscrit sur le devant du maillot, ce qui n’avait jamais été le cas auparavant.

Avec cette nouvelle tunique qui respire les heures de gloire de la franchise, les Rois espèrent redevenir des conquérants à l’orée d’une saison où les Kings sont pleins d’ambition avec leur tout nouveau Big 3 : De’Aaron Fox, Domantas Sabonis, DeMar DeRozan.

Ce jersey Classic sera porté huit fois cette saison et fera sa première apparition lors de la réception des Nets, le 24 novembre.

__________

Source texte : Sacramento Kings