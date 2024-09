[vidéo] L’hommage de la FFBB à Nicolas Batum

Hier soir, Nicolas Batum a annoncé officiellement sa retraite internationale, lui qui a fait ses adieux aux Bleus à travers un magnifique message sur X. Aujourd’hui, la Fédération Française de Basket a tenu à lui rendre hommage en vidéo.

Pas facile de résumer une carrière aussi remplie que celle de Nicolas Batum en 3min49. Mais la vidéo de la FFBB pour honorer son capitaine et l’un des plus grands joueurs de l’histoire de l’EDF a le mérite de nous filer des frissons, et de nous rappeler les plus grands moments de Batman en Bleu.

Entre gros highlights, photos, et extraits des très belles épopées auxquelles il a participé, on voit la grande carrière de Nico défiler sous nos yeux. De sa première sélection en 2009 à Strasbourg à sa dernière en 2024 à Paris. De sa première médaille à l’EuroBasket 2011 à sa dernière aux JO face à Team USA cet été. Du Batum jeune et ambitieux au Batum expérimenté et capitaine.

En l’espace de 15 ans, Nicolas Batum a aidé à écrire les plus belles pages du basket français. Cela valait bien un GRAND Merci !

Merci Nicolas Batum 💙

Un palmarès incroyable, un engagement de tous les instants. Batman pour toujours 🦇#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/O9L8KxoVfn

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 17, 2024