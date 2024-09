Après neuf saisons en NBA, Boban Marjanovic fait son grand retour en Europe. Le géant serbe signe au Fenerbahçe, club turc évoluant en EuroLeague.

S’il n’a jamais été un grand joueur de NBA (hormis par sa taille, 2m24), Boban Marjanovic est un homme au grand cœur. En neuf saisons dans la Grande Ligue, il a marqué les fans de chacune des six franchises qu’il a traversée de par sa bonne humeur. Une qualité essentielle à la survie d’un bon groupe de basket.

Mais à 36 ans, le Serbe a décidé de plier bagage pour revenir en Europe.

Il s’engage du côté du Fenerbahçe en Turquie, selon Eurohoops. Le géant serbe rejoint le géant turc, à croire que leurs routes étaient destinées à se croiser. Néanmoins, cette réunion pourrait être de courte durée. Car si la durée du contrat n’est pas encore connue, l’insider Marc Stein révèle que Boban peut opt-out au mois de décembre, si une offre venant de la NBA arrivait sur le bureau de Bobi.

League sources tell @TheSteinLine that the Fenerbahçe deal contains a brief opt-out window in December allowing for a return to the NBA for Marjanović, who played for Houston for the past two seasons to give him stints with all three Texas teams.

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 17, 2024

Après deux saisons à jouer les baby-sitters du côté des Rockets, Boban clôt – au moins temporairement – son aventure en NBA. Une histoire bien remplie, certes sans highlights marquants – quoiqu’on puisse mentionner ce poster, sans sauter, sur Juancho Hernangomez et Mason Plumlee – mais plutôt avec des moments très fun qui font la sympathie du bonhomme.

Parmi eux, on peut citer ce match où il a réparé le panier de l’American Airlines Center uniquement à la force de ses bras. Il faut dire que du haut de ses 2m24, Boban peut en faire des choses.

Plus récemment, il a fait preuve d’une belle générosité lors d’une rencontre opposant les Rockets aux Clippers. La tradition chez les Clipps, c’est d’offrir une tournée de poulet gratos à tous les spectateurs de la salle si un joueur de l’équipe adverse rate ses deux lancers francs. Vous la voyez venir. Boban arrive sur la ligne – rate le premier tir – puis s’exclame “Chicken on me” avant de rater le second. De quoi régaler toute la Crypto.com Arena.

Nul doute que lors de certains soirs, Boban Marjanovic renfilera son costume de mascotte sur le Vieux Continent, même s’il devrait jouer bien plus qu’en NBA.

__________

Source texte : eurohoops.net