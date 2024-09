Ce lundi 16 septembre 2024, les dirigeants de l’EuroLeague ont implanté de nouvelles règles pour s’assurer de l’équilibre compétitif et financier de la plus grande ligue européenne de basket. À partir de maintenant, ce n’est pas qu’en NBA qu’on va parler salary cap et luxury tax !

“The Competitive Balance Standards.”

Voici les nouveaux termes à la mode en EuroLeague. Alors que la célèbre ligue symbolisant l’élite du basket européen possédait déjà des règles de fair-play financier depuis la saison 2014-15, de nouvelles mesures viennent d’être mises en place pour accentuer leurs effets. Les principaux objectifs ? Ils ont été partagés dans un long communiqué de l’EuroLeague. On cite :

“Aligner les objectifs des parties prenantes en fixant les niveaux de rémunération minimum et maximum en fonction des recettes collectives générées par les clubs, renforçant ainsi le partenariat commercial entre les joueurs et les clubs ; Promouvoir la durabilité et l’équilibre compétitif en établissant des fourchettes de dépenses des joueurs égales pour toutes les équipes de la compétition, sur la base des recettes collectives générées par les clubs ; Prévenir les pratiques inappropriées en contrôlant le respect par chaque club des niveaux préétablis avant l’enregistrement des joueurs chaque saison ; Accroître la transparence entre les équipes participantes.”

The EuroLeague marks a historic milestone as the top European basketball competition introduces Europe's first-ever salary cap 💰 pic.twitter.com/rX59WnolWo

— BasketNews (@BasketNews_com) September 16, 2024

Les “Competitive Balance Standards” de l’EuroLeague, c’est quoi ?

Mis en place par l’EuroLeague, en collaboration avec les clubs, les “Competitive Balance Standards” sont basés sur le système suivant : pour chaque club, il y aura trois niveaux de rémunération (rémunération = salaires de joueurs) :

Niveau 1, dit niveau “Low” : c’est en gros le plancher du salary cap, chaque club devra dépenser au minimum 32% des revenus moyens des clubs licenciés (voir plus bas pour les explications) sur des salaires de joueurs.

Niveau 2, dit niveau “Base” : dans ce niveau, les clubs peuvent dépenser en salaire jusqu’à 40% des revenus moyens des clubs licenciés.

Niveau 3, dit niveau “High” : dans ce niveau, les clubs peuvent dépenser en salaire jusqu’à 60% des revenus moyens des clubs licenciés.

Pour info, les revenus moyens des clubs licenciés sont calculés sur une période de deux ans. Ils contiennent les revenus liés à la billetterie, aux ventes de produits dérivés etc (c’est un peu le “BRI” de la NBA version EuroLeague). Autre info : sur les 18 clubs d’EuroLeague, 12 possèdent une licence à long terme. Ceux qui n’en possèdent pas auront l’autorisation de dépenser moins que les 32% prévus.

Si, comme en NBA, il existe des exceptions dans chaque niveau (on vous épargne les détails ici), les équipes les plus dépensières dans le niveau “Base” et “High” (c’est-à-dire les clubs qui dépassent ces limites financières) devront apporter une compensation aux clubs qui respectent les nouvelles règles financières : c’est la luxury tax version EuroLeague.

Cette compensation financière, dite “Competitive Balance Compensation”, se calculera de la façon suivante :

Pour le niveau “Base” : 0,50€ par euro pour un dépassement entre 0 et 10% (0,75€ par euro pour 10 à 30%, 1€ par euro pour 30-50%…)

Pour le niveau “High” : 0,50€ par euro pour un dépassement entre 0 et 10% (1€ par euro pour 10 à 30%, 1,50€ par euro pour 30-50%…)

Un exemple :

Selon l’EuroLeague, ce nouveau système financier sera entièrement mis en place pour la saison 2027-28. En attendant, une période d’adaptation est prévue dès cette saison, avant la mise en place progressive des nouvelles mesures sur les deux années suivantes.

Source texte : Euroleaguebasketball.net