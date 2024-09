WNBA : Gabby Williams (22 points) rayonne face aux Sparks

À l’approche de la post-season, Gabby Williams se met sérieusement en mode Playoffs. Contre les Los Angeles Sparks, la Frenchie nous a éclairés de ses 22 points, son record de la saison et la troisième meilleure marque au scoring de sa carrière.

Le Seattle Storm est à la poursuite des Las Vegas Aces pour espérer chiper leur 4e place et prendre l’avantage du terrain en Playoffs. Si l’opération devient périlleuse notamment à cause d’une A’ja Wilson inarrêtable, sur les parquets, les joueuses de Noelle Quinn n’ont rien à se reprocher.

La nuit dernière, la tempête de Seattle a emporté les Los Angeles Sparks, lanterne rouge de WNBA. Une victoire du Storm 90-87 grâce notamment à une nouvelle belle performance de Gabby Williams.

Nneka Ogwumike and Gabby Williams were EFFICIENT in the Seattle Storm’s win over the Sparks 👏

Ogwumike: 23 PTS, 7 REB, 2 STL, 62.5 FG%

Williams: 22 PTS, 6 REB, 3 AST, 4 STL, 60 FG%

Nneka also moved into 5th all-time in FGM and 10th all-time in points!#WelcometotheW pic.twitter.com/puuPIXEKiw

Avec 22 points à 9/15 au tir, la Française réalise sa troisième meilleure marque au scoring en carrière. Cette belle performance offensive s’est accompagnée de 6 rebonds, 3 passes décisives et 4 interceptions. La médaillée d’argent aux JO de Paris est le véritable couteau suisse de Seattle, ou plutôt le “couteau français” pour reprendre les termes de sa coéquipière, Nneka Ogwumike.

Gabby Williams en pleine forme

Il faut dire que la Française a la main chaude depuis son retour des Jeux Olympiques.

Sur les cinq derniers matchs, deux fois elle a tapé la barre des 17 points. Deux prestations suivies donc par ce match à 22 points la nuit dernière. Seattle, qui connaissait une période de creux, s’est ainsi remis en route dans le sillage de Gabby Williams.

Celle qui a été élue dans le meilleur cinq des JO (et meilleure défenseure) est également à 12 passes et 9 interceptions sur les trois derniers matchs. Bien le symbole qu’elle alimente le four et le moulin du Storm.

Depuis la montée en puissance de notre Gabby nationale, Seattle a passé un cap et pourrait devenir une équipe redoutable en Playoffs.

