C’est officiel : Frédéric Fauthoux est le nouveau coach de l’Équipe de France masculine de basketball ! Il prend la relève de Vincent Collet, qui a absolument tout connu en bleu et qui s’en va avec le sentiment du devoir accompli. La tâche de Freddy ? Assurer la transition avec la nouvelle génération tricolore de la balle orange, et faire en sorte qu’elle fasse au moins aussi bien que les précédentes.

Frédéric Fauthoux sur le banc de l’Équipe de France, c’est naturel, dans un sens. La FFBB vient d’annoncer son arrivée au coaching de la sélection ce mercredi, lors de sa conférence de presse de rentrée. C’est une page qui se tourne, après que l’ère Vincent Collet ait traversé de grands succès et quelques frustrantes déceptions. Pour Fauthoux en tout cas, le défi est grand puisqu’il récupère tout de même une équipe vice-championne olympique avec, dans ses rangs, une véritable astéroïde du basket en la personne de Victor Wembanyama.

🚨 OFFICIEL : FRÉDÉRIC FAUTHOUX EST LE NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE BASKET MASCULINE ! 🇫🇷 pic.twitter.com/quWuUK67JT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 25, 2024

Un groupe porté par Victor Wembanyama sur le parquet, auquel il faudra donc progressivement intégrer les jeunes pousses du basketball français. Zaccharie Risacher, qu’il a côtoyé à la JL Bourg l’an passé, mais aussi Alexandre Sarr, Tidjane Salaün ou encore Nolan Traoré dans un futur proche… Une mission qui s’annonce complexe mais plaisante : jamais le basketball français n’a compté – sur le papier – une si grande quantité de talents. Des jeunes, mais aussi des cadres sur qui il pourra s’appuyer dans cette mission ? Evan Fournier, Rudy Gobert… pour ne citer qu’eux. Les possibilités sont immenses.

Du côté des échéances, Frédéric Fauthoux sera plaquette en main dès la fin du mois de novembre. Deux matchs face à Chypre dans le cadre des qualifications à l’Euro 2025, sans les joueurs NBA et EuroLeague. Peut-être avec Nolan Traoré et d’autres jeunes ou très jeunes, nous verrons, mais une EDF “toute neuve”, pour la première fois depuis plus de quinze ans. A noter que FF reste en place sur le banc de la JL Bourg, et qu’il aura donc, au moins pour un temps, la fameuse double-casquette club/sélection.

Source : FFBB