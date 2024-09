C’est officiel, Jean-Aimé Toupane restera coach de l’Équipe de France féminine de basketball jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles, en 2028. Un accord qui récompense les résultats récents du technicien, notamment la médaille d’argent aux JO de Paris cet été.

Jean-Aimé Toupane est une personnalité qui ne laisse pas indifférent. Parfois décrié, par certaines de ses propres joueuses, comme après la fin de l’Euro 2023, puis architecte d’une épopée juste légendaire aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un parcours maîtrisé avec brio d’un point de vue stratégique, la finale comme meilleur exemple. Tout cet ensemble lui permet donc d’avoir la confiance renouvelée de la FFBB pour les quatre années à venir.

Contrairement à son homologue chez les masculins, Frédéric Fauthoux, qui va découvrir un groupe en grande mutation, Jean-Aimé Toupane doit lui poursuivre sa mission et emmener les Bleues sur le sommet de l’Europe et du monde. Pour cela, un vivier de joueuses expérimentées (Marine Johannès, Gabby Williams, Marième Badiane) mais aussi des membres confirmées qui ont encore de grandes soirées tricolores devant elles. On pense ici à Marine Fauthoux, Iliana Rupert ou Janelle Salaün, 2001 rpz. Pour finir, de plus jeunes joueuses encore, à qui l’avenir tend les bras : Carla Leite, Dominique Malonga, Leila Lacan.

Les échéances à venir sont nombreuses. La Coupe du Monde en 2026, l’Euro en 2027 et enfin le terme de son engagement, les JO de Los Angeles en 2028. Un programme chargé qui laisse néanmoins un année libre en 2025 et l’opportunité de tester différents ajustements et profils au sein du groupe. Bon courage Mémé, bon courage le JAT !