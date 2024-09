Frédéric Fauthoux, un passé (aussi) de joueur en Équipe de France

Désormais coach de l’Équipe de France, Frédéric Fauthoux passe de l’autre côté d’un monde… qu’il a connu par le passé. Joueur international aux 47 sélections, il a notamment remporté une médaille de bronze à l’Euro 2005.

Faire confiance aux gars du cru. Une phrase qu’on entend souvent résonner dans les salles de petits clubs, mais qui vaut aussi pour l’Équipe de France. Frédéric Fauthoux est de ceux qui ont eu l’honneur de porter le maillot bleu dans leur carrière de joueur. 47 sélections pour 203 points au total, et deux Euros disputés entre 1997 et 2005.

Freddy remporte notamment le bronze lors de l’Euro 2005, au terme d’un tournoi très discret (seulement 4 matchs joués sur les 6 du tournoi des Bleus), mais c’est bien “Petitou” de son surnom (contraction de Petit Fauthoux) qui inscrira le dernier tir du tournoi, une flèche à 3-points au buzzer pour parachever la victoire dans la petite finale face à… l’Espagne, si ça c’est pas un bon point on ne s’y connait pas.

Avec son expérience de la vie en groupe international pendant de grandes compétitions, Fauthoux part avec un autre avantage certain. L’époque n’est certes plus la même, mais il arrive au cœur d’un écosystème connu, de quoi faciliter la prise en main de son futur effectif. Et s’il veut à nouveau en coller 30 à la Roja, on l’y encourage gaiement.