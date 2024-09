Tout juste nommé coach de l’Équipe de France masculine, Frédéric Fauthoux a un grand chantier devant lui : il doit être l’architecte du renouveau des Bleus, à la croisée des chemins entre la fin d’une génération et l’arrivée d’une nouvelle vague de talents tricolores. Qui seront ceux qui pourraient faire partie de son groupe dans les années à venir ?

Frédéric Fauthoux est chargé d’une tâche complexe : maintenir l’Équipe de France, qui vient de remporter l’argent olympique en ayant poussé les États-Unis dans leurs retranchements, à un niveau très élevé, et parvenir à encore mieux lors des prochaines compétitions internationales. Pour cela ? De nombreux jeunes bourrés de talent qui attendent de découvrir la sélection.

Lors des échéances majeures, Frédéric Fauthoux pourra compter sur les joueurs majeurs actuels : Evan Fournier, peut-être Rudy Gobert, Victor Wembanyama, Mathias Lessort, Guerschon Yabusele, Vincent Poirier… mais aussi des profils qui doivent gagner en responsabilités, Bilal Coulibaly et Matthew Strazel en tête.

Bien sûr, impossible de ne pas parler de Zaccharie Risacher, dont il s’est occupé l’an passé à la JL Bourg, d’Alexandre Sarr, de Tidjane Salaün, de Pacôme Dadiet. Autant de rookies NBA qui ont une carte à jouer chez les Bleus, tout comme Rayan Rupert, Ousmane Dieng… Le vivier est immense, et on ne parle que de joueurs de plus de 19 ans qui évoluent dans des championnats qui ne leur permettent pas de participer aux fenêtres internationales durant la saison.

Cette année, il faudra ainsi compter dès novembre sur un groupe bien différent de celui des JO : seuls les joueurs de championnats européens (hors EuroLeague) seront logiquement sélectionnés. Sekou Doumbouya ? Peut-être, car depuis son retour aux affaires via Roanne la saison dernière il a montré qu’il était toujours un incroyable freak. Des cadres comme Nicolas Lang ? Peut-être aussi, pour encadrer les plus jeunes et, accessoirement, rentrer des tirs. Et le petit jeune que tout le monde attend d’ailleurs : Nolan Traoré. Un groupe très fluctuant, des profils variables que FF connaît au travers de son expérience sur les bancs du championnat de France, ce qui pourrait faire sa force en début de mandat. A moins qu’il ne se dirige, en bon bressan qu’il est devenu, vers les sélections de Hugo Benitez, Maxime Courby et Jean-Marc Pensa, voire Arthur Berardan, la fameuse star des U18 Région de la JL Bourg.

Plus sérieusement, rendez-vous fin novembre pour une première liste, avant deux matchs face à Chypre, avec forcément de la nouveauté, vous pouvez déjà miser dessus…