Nommé en 2022 pour prendre la suite d’une Valérie Garnier qui croulait sous les médailles d’argent et de bronze, Jean-Aimé Toupane a traversé trois compétitions internationales avec l’Équipe de France féminine, pour deux médailles dont l’argent olympique de Paris 2024. Un bilan qui a parfois laissé un goût amer mais qui monte en puissance, et qui montre que le technicien est à sa place.

Au sortir de la petite finale de l’Euro 2023, les mots de Sandrine Gruda pour Jean-Aimé Toupane et son équipe sont secs : “Nous pouvons tous faire mieux, y compris le sélectionneur”. Une praline qui avait – à l’époque – contribué à jeter un froid sur l’avenir de Toupane chez les Bleues, et qui a peut-être bien sonné le glas de la carrière de la reine Sandrine en EDF. Jusqu’ici, le bilan de Mémé se résumait à une élimination en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 et une médaille de bronze continentale, loin des attentes affichées par les cadres du groupe France.

Mais voilà, 2024 s’est avérée être l’année du renouveau. Difficile de parler de “renouveau” d’ailleurs, disons plutôt année de lancement véritable du projet Toupane. Un groupe choisi au poil pour les Jeux Olympiques, une préparation que nous avons été – on l’avoue – les premiers à trouver un poil trop gentille pour des Bleues qui veulent prouver au monde qu’elles sont un poids lourd du basket international.

Pourtant, Jean-Aimé est à la baguette d’une campagne olympique de patronnes, avec une phase de poule gérée et sereine, un tournoi final joué avec sang froid entre la prolongation de Gabby Williams contre la Belgique et la finale (presque pas) perdue face à une Team USA jusqu’ici intouchable. Au sortir des Jeux, Toupane n’est plus une hésitation mais bien une confirmation, celle d’avoir un sélectionneur capable d’emmener la France du basket à sa place sur le grand échiquier orange. Les prochaines échéances seront là pour marquer les esprits, c’est en tout cas l’objectif !