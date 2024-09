Frédéric Fauthoux, un grand nom du basketball français

Nommé ce mercredi sélectionneur de l’Équipe de France masculine de basketball, Frédéric Fauthoux est un homme d’expérience qui a presque tout connu dans sa carrière de joueur et d’entraîneur. Un vécu essentiel pour mener à bien les (nombreuses) missions qui lui seront confiées.

Si, d’augure, vous veniez à emprunter, dans un sens ou dans l’autre, l’autoroute A64, prenez le temps de vous arrêter à Pau, à Orthez, et même de remonter à Horsarrieu. D’y parler aux locaux, de leur demander de raconter une figure locale du basket. La probabilité est grande qu’ils évoquent ce cher Frédéric Fauthoux. Un enfant des Landes, qui a effectué l’ensemble de sa carrière de joueur entre l’Élan Béarnais et l’Avenir Serreslous Horsarrieu. Un palmarès comptant parmi les plus beaux du championnat de France, qu’il a remporté à sept reprises. Pourtant, le rêve de “Petitou”, contraction entre Petit et Fauthoux, se situe loin du trône français et même des médailles internationales, qu’il remporte avec le bronze de l’Euro 2005. Oui, FF a été membre de l’EDF masculine entre 1997 et 2005 et comptabilise 47 sélections.

De lui-même, il a avoué que son graal se nommait “Coupe des Landes”. Son Everest, atteint en 2010 avec Horsarrieu. Une dernière danse avant de passer de l’autre côté du jeu, sur le banc. Sa carrière commence avec l’équipe réserve de l’Élan Béarnais, en NM3. Il accède à la montée, se fait une place dans le staff de l’Équipe de France U16 avant d’être appelé par Antoine Rigaudeau en mai 2015 pour être son assistant à Levallois, en Pro A. Une période courte, puisqu’AR quitte son poste en décembre 2015. Il récupère le poste de coach principal et reste pendant 5 ans chez les Mets.

Une expérience qui lui ouvre, pendant deux ans, les portes de l’ASVEL. Le temps de prendre deux titres de champion de France dans le Rhône, avant de s’installer dans l’Ain voisin. Une finale d’EuroCup en 2024, un premier choix de Draft formé (Zaccharie Risacher) et donc une nouvelle étape de sa vie à venir avec l’arrivée au poste de sélectionneur de l’Équipe de France de basketball. Un défi d’une toute autre ampleur, mais d’une beauté immense. On enchaine !

Source : Comité des Landes de Basketball, Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez