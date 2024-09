C’était attendu, c’est désormais officiel, Frédéric Fauthoux succède à Vincent Collet au poste de sélectionneur de l’Équipe de France. Si la nomination du nouveau coach était un secret de polichinelle, la composition de son futur staff était en revanche plus floue. Finalement dévoilée aujourd’hui, on y retrouve quelques noms bien connus du grand public.

Frédéric Fauthoux est le nouveau sélectionneur de l’Équipe de France. Bon ça, on savait nous direz vous. Certes, mais faisons quand même les choses dans l’ordre. Comme prévu, le coach de la JL Bourg ne débarque pas tout seul, et ramène dans ses valises un staff presque tout neuf. Oui, presque, parce que certaines têtes étaient déjà dans le coin, comme celle de Pascal Donnadieu, qui rempile avec les Bleus avec la double casquette d’entraîneur/consultant. Autre nom familier, celui de Bryan George, désormais assistant de Fred Fauthoux en plus de son expérience dans le staff des Atlanta Hawks. Double dose d’assistants d’ailleurs, puisque Laurent Vila débarque lui aussi pour assister FF, de quoi faire plaisir aux fans de la SIG et aux copaings du Sud-Ouest. Joseph Gomis, ancien international français arrive en tant qu’assistant coach en charge du développement personnel. Enfin, Maxime Chiron est pour sa part le nouveau coordinateur vidéo de l’Équipe de France. Si la majorité du nouveau staff des Bleus vient d’être dévoilée, l’avenir d’un nom reste flou pour le moment, celui de Kenny Atkinson, qui pourrait rester dans le staff ponctuellement, mais pas durant la saison NBA puisqu’il est le nouveau coach des Cavs depuis quelques semaines.

