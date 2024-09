Tout juste nommé sélectionneur de l’Équipe de France, Frédéric Fauthoux a fait part de ses ambitions futures avec les Bleus, notamment en termes de philosophie de jeu. Et vous savez quoi, ses principes risquent de vous surprendre.

Marquer beaucoup de points, et ne pas en prendre beaucoup. Voilà, voilà. Bon, on taquine, mais plus sérieusement, le nouveau coach des Bleus veut un basket “total”, dans lequel tout le monde serait impliqué. Un jeu basé sur une défense très dure, sans pour autant oublier d’attaquer. Un jeu dans lequel le ballon rentrerait plus souvent dans le panier adverse que dans le nôtre. Bref, Frédéric Fauthoux veut que l’Équipe de France joue au basket, et bien, de préférence. En réalité, difficile d’y voir vraiment plus clair avec cette citation, mais une chose est sûre : FF a les armes pour proposer un basket polyvalent. Le nouveau coach des Bleus le dit lui-même, la France a d’excellents joueurs dans le présent, mais les générations à venir sont aussi un beau motif d’espoir. On ne sait pas vous, mais nous on a déjà hâte de découvrir ces Bleus new look.

La philosophie de jeu que Frédéric Fauthoux souhaite mettre en place à la tête des Bleus 🇫🇷 (via@SoFrenchProd) :

« Je rêve d’un basket total. Où l’on défend très dur. Mais où l’on marque aussi beaucoup de points. C’est quelque chose que l’on va essayer de proposer en… pic.twitter.com/sM2yg23tI4

