Il existe de ces familles dans lesquelles le talent se transmet de génération en génération. Les Curry, les Thompson, les Barry et plus proche de chez nous, les Risacher, les Diaw-Riffiod ou les… Fauthoux. Eh oui le nouveau sélectionneur de l’Équipe de France a un bout de carrière. Lui tout comme sa fille Marine, plutôt à l’aise quand il s’agit de panier-ballon.

Dans la famille Fauthoux, je voudrais… le père. À 51 ans, Frédéric Fauthoux vient tout juste d’être nommé à la tête des Bleus pour remplacer Vincent Collet en tant que sélectionneur. Mais avant d’être entraîneur, Freddy a eu une jolie carrière de joueur. Passé par l’INSEP, puis formé à Pau-Orthez, celui que l’on surnomme “Petitou” signe son premier contrat professionnel dans le Béarn. Il y fera même toute sa carrière, remportant au passage sept titres de champion de France, ainsi que 4 Coupe de France. En plus de sa carrière en club, le meneur porte le maillot de l’Équipe de France à 47 reprises, remportant notamment la médaille de bronze à l’Euro 2005 aux côtés de Tony Parker, Fred Weis, Antoine Rigaudeau ou encore Boris Diaw. Un palmarès déjà bien fourni, mais que FF va encore étoffer en devenant entraîneur. D’abord avec Pau-Nord-Est pour se chauffer, alors en NM3, puis avec les Mets, l’ASVEL en tant qu’assistant, et plus récemment la JL Bourg, dont il est toujours le coach. Pas mal, non ? C’est français… et c’est contagieux.

🚨 OFFICIEL : FRÉDÉRIC FAUTHOUX EST LE NOUVEAU SÉLECTIONNEUR DE L’ÉQUIPE DE FRANCE DE BASKET MASCULINE ! 🇫🇷 pic.twitter.com/quWuUK67JT

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 25, 2024

Pourquoi contagieux ? Parce que Marine, la fille de Freddy, est également un nom important du basket tricolore. À seulement 23 ans, la meneuse du ÇBK Mersin (Turquie) est déjà quadruple médaillée avec les Bleues. Une médaille d’argent au championnat d’Europe en 2019, une autre de bronze aux JO de Tokyo en 2021, encore le bronze à l’Euro 2023 et puis une nouvelle fois l’argent, après une campagne olympique 2024 durant laquelle les Bleues nous auront fait vibrer. Plus fort encore, Marine fait partie de ces rares françaises a avoir été draftée en WNBA. C’était en 2021 par le New York Liberty.

Marine Fauthoux (@fauthoux_marine), welcome to New York! #OwntheCrown 🗽👑 pic.twitter.com/b7m0QCTsnx

— New York Liberty (@nyliberty) April 16, 2021

Le succès, c’est donc avant tout une affaire de famille chez les Fauthoux. Deux meneurs landais portant le n°4 et n’ayant pas leur langue dans la poche, deux grands noms du basket français qui vont tenter, en famille, de porter les Bleus et Bleues encore plus haut qu’ils ne sont déjà !