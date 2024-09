Les coachs de l’Équipe de France et l’Élan Béarnais, une belle histoire d’amour

Une petite statistique sympathique pour briller auprès de vos amis béarnais et chambrer vos collègues limougeauds : depuis 40 ans, cinq coachs de l’Équipe de France (hommes et femmes confondus) sont passés par le banc de l’Élan Béarnais. Pau, puis Pau-Orthez, puis Pau-Lacq-Orthez, des noms différents pour une institution intimement liée au bleu blanc rouge.

Oui, les couleurs de Pau et du Béarn ne sont pas le bleu blanc rouge mais le vert et or. Oui, on a pris le temps de collecter cette statistique un peu futile mais tout de même sympathique, et oui, elle ne plaira peut-être pas aux abonnés de Beaublanc. Depuis 40 ans, les sélectionneurs nationaux ont, pour une belle partie d’entre eux, passé un moment sur le banc de l’Élan. Tiens donc, on retrouve dans la liste deux personnes qui ont pas mal fait la une dans le basketball tricolore cet après-midi : Frédéric Fauthoux, nommé sélectionneur chez les garçons et Jean-Aimé Toupane, prolongé chez les filles.

Une stat’ sympa :

Depuis 1983, 5 sélectionneurs de l’Équipe de France sont passés par Pau-Orthez

• Jean Luent (coach)

• Michel Gomez (coach)

• Claude Bergeaud (coach)

• Jean-Aimé Toupane (coach)

• Frédéric Fauthoux (joueur mythique, coach de l’EB Pau Nord-Est)

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) September 25, 2024

Une information aux allures de petit rappel, si jamais vous l’aviez oublié, que l’Élan Béarnais est et reste – malgré la Pro B depuis maintenant 1 an – un grand nom de la balle orange en France. Une institution qui forme énormément de joueurs de très haut niveau et incarne mine de rien pas mal de prestige dans un CV. On pense notamment, du côté des joueurs, à Boris Diaw, à Frédéric Fauthoux, aux frères Gadou, aux frères Piétrus… pour ne citer qu’eux.