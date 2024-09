Nouvelle nuit de WNBA qui marque la fin d’un premier tour expéditif avec les qualifications des Lynx et du Sun pour le tour suivant.

Napheesa Collier élimine le Mercury

Une victoire de Minnesota sur Phoenix et c’était la qualification assurée, et les Lynx n’ont clairement pas fait les choses à moitié avec une victoire 101 à 88.

Comment parler de cette série sans mentionner la joueuse qui affole tous les compteurs depuis le début des Playoffs : Napheesa Collier. Après un premier match à 38 points, elle a sorti une nouvelle masterclass hier soir avec 42 points (14/20 au tir), 5 rebonds et 4 passes. Une performance qui est un record et qui en égale deux autres. Dans un premier temps, Collier rejoint Breanna Stewart et Angel McCoughtry en égalisant le record de points sur un match de Playoffs. Dans un deuxième temps, Napheesa Collier est devenu la première joueuse à enchaîner deux matchs de suite à plus de 38 points. Enfin, avec son troisième match consécutif à plus de 30 points en Playoffs, elle rejoint A’ja Wilson, seule autre joueuse à avoir pu réaliser une telle performance. En somme, un mercredi au bureau pour Nafi.

Napheesa Collier was unstoppable in the Lynx’s Game 2 win over the Mercury!

42 PTS (ties postseason WNBA record)

5 REB

4 AST

70 FG%

Phee’s 80 PTS over her last 2 games are the most points over any 2-game stretch in WNBA Playoff history 🔥#WNBAPlayoffs presented by @google pic.twitter.com/IMYs1MHKiO

— WNBA (@WNBA) September 26, 2024

En parlant de joueuse historique, cette défaite du Mercury symbolise peut-être le dernier match en carrière de la légende Diana Taurasi. Si rien n’est officiel, la sextuple championne olympique est bien partie pour raccrocher les baskets. Le Target Center a fait en sorte d’offrir une belle sortie à l’une des meilleurs joueuses de tous les temps avec une standing ovation en fin de match.

À souligner également que les franchises de Minnesota de NBA et de WNBA ont éliminé les Phoenix Suns et le Phoenix Mercury. On n’est pas vraiment pas certain que les habitants de l’Arizona choisiront Minneapolis pour passer leurs vacances cet hiver, faites ce que vous voulez de cette info.

Clap de fin sur la saison historique de Caitlin Clark

Dans l’autre affiche de la soirée, la saison de Caitlin Clark était en jeu, et le Connecticut Sun a pris un malin plaisir à mettre fin aux espoirs de la rookie prodige, avec une victoire sur le Fever 87-81 derrière les 19 points d’Alyssa Thomas. Caitlin Clark ponctue sa première saison avec un dernier coup d’éclat à 25 points, 6 rebonds, 9 passes.

Le Sun défiera les Lynx et Minnesota peut donc, après avoir éliminé Phoenix, envoyer en vacances le Sun. À croire que les joueurs et joueuses de Minneapolis voient rouge face aux mots Phoenix et Sun(s). Capillotracté tout ça.

Ce premier tour des Playoffs prend ainsi fin avec 4 sweeps sur 4 séries, on a connu plus compétitif. Rendez-vous dimanche pour le premier match entre les Aces et le Liberty.

La polémique DiJonai Carrington

Bien sûr, les fans du Fever n’allaient pas partir en vacances sans nous offrir une petite dernière polémique pour la route. Depuis que les fermiers ont découvert que des femmes savaient jouer au basket, l’acclimatation n’est vraiment pas facile.

Après des comportements problématiques révélés par Angel Reese, ils ont remis le couvert en direction de la MIP DiJonai Carrington comme elle l’a publié sur Instagram.

Des propos qui respirent la joie et la bonne humeur parce qu’il faut noter que la nouvelle MIP n’a rien fait de mal et se contente de jouer au basket.

La WNBA est montée au créneau avec un communiqué dans lequel elle condamne ces agissements de barbare.

“La WNBA est une ligue compétitive avec la plupart des meilleurs athlètes du monde. Avec l’arrivée de nouveaux fans, la WNBA ne tolérera pas les commentaires racistes, désobligeants et menaçants à l’encontre des joueurs, des équipes et de toute personne affiliée à la Ligue. Les équipes de sécurité de la Ligue surveillent attentivement ces attaques menaçantes et travailleront directement avec les équipes et les salles pour prendre les mesures nécessaires y compris des poursuites judiciaires.”

pic.twitter.com/z6WU4momL0

— WNBA (@WNBA) September 26, 2024



Source texte : WNBA