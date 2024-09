Toujours à la recherche d’une équipe alors que la saison reprend ses droits dans moins d’un mois, Kevin Knox vient peut-être de trouver sa future destination. En effet, l’ailier vient tout juste d’être invité au training camp des Warriors, qui débutera la semaine prochaine. Maintenant, il va falloir prouver.

Lorsque les Warriors ont invité Kevin Knox pour participer à la Summer League en juin dernier, on avoue que l’info nous avait quand même fait lâcher un petit sourire en coin. Non pas que l’ailier soit un mauvais joueur de basket, mais simplement qu’avant de passer de Paul George à Kev Nox, il faut se mouiller la nuque. Eh oui, si la rumeur PG aux Warriors a pris de l’ampleur cet été, c’est finalement le double K qui a pop dans la Baie, Young Trece s’étant engagé de son côté avec Philadelphie. Et si ce revirement de situation a a priori de quoi nous faire marrer, force est de reconnaître que Knox a montré de belles choses en Summer League, en tout cas suffisamment pour convaincre les Warriors de lui laisser une nouvelle chance.

Free agent F Kevin Knox has agreed to a one-year deal with the Golden State Warriors, sources tell @TheAthletic. The six-year NBA veteran averaged 7.2 points in 18 minutes a game for the Pistons last season, and now will compete in Warriors training camp. pic.twitter.com/JmL1i6NyFy

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 25, 2024

En effet, le 9ème choix de la Draft 2018 vient tout juste de se voir offrir un contrat d’un an par le management des Dubs. Une belle récompense après une Summer League plutôt aboutie, durant laquelle Knox tournait à 17 points et 8 rebonds de moyenne. Si ce contrat n’est probablement pas garanti, ou partiellement, il devrait néanmoins permettre à KK de prouver qu’il peut se faire une place en NBA. À seulement 25 ans, Kevin Knox a déjà connu pas moins de cinq franchises différentes, sans jamais parvenir à s’imposer. Si la concurrence dans la Baie s’annonce rude, Kev a tout de même montré quelques flashs offensifs sympathiques durant son bout de carrière en NBA. Désormais, à lui de faire le nécessaire pour s’installer durablement dans la Grande Ligue.