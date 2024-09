Après un premier tour expéditif, cap désormais sur les demi-finales, dernière marche avant les WNBA Finals. Alors qui des Lynx, des Aces, du Liberty ou du Sun conserveront leurs espoirs de titre ?

New York Liberty vs Las Vegas Aces : au bon souvenir des Finals 2023

C’est LA grosse affiche de ce deuxième tour : le remake des WNBA Finals 2023 entre le New York Liberty et les Las Vegas Aces. Breanna Stewart vs A’ja Wilson. Un duel alléchant en perspective.

Le Liberty arrive dans cette série avec le couteau entre les dents. Depuis leur défaite lors des dernières Finals, New York aborde chaque match avec l’envie d’en découdre. Ce sont des véritables lionnes qui se sont, à chaque fois, dressées devant les femmes de Becky Hammon. Une méthode efficace comme en témoigne le bilan des trois confrontations en saison régulière. 3-0 net et sans bavure.

Sauf que maintenant, ce sont les Playoffs et on parle des Aces, les doubles championnes en titre emmenées par la MVP unanime A’ja Wilson.

Alors qui remportera cette lutte pour s’imposer en tant que (potentielle) future reine de la savane ?

Les dates et des horaires des différents matchs :

Game 1 : dimanche à 21h

Game 2 : mardi 1 er octobre, heure à déterminer

octobre, heure à déterminer Game 3 : samedi 5 octobre à 3h30

Game 4* : dimanche 6 octobre, heure à déterminer

Game 5* : jeudi 8 octobre, heure à déterminer

Minnesota Lynx vs Connecticut Sun : qui pour arrêter Napheesa Collier ?

Minnesota est l’équipe qui a fait sensation pendant ce premier tour, dans le sillage d’une Napheesa Collier inarrêtable. Ses moyennes ? Oh trois fois rien : 40 points, 5,5 rebonds, 8 passes. Sauf qu’en face, c’est le Connecticut Sun, la meilleure défense du pays. Cette série devient donc une véritable opposition de style.

Les Lynx s’affichent en position de favorites, mais attention au Sun qui espère bien faire tomber le crépuscule sur la saison des félines.

Fun fact : Après avoir éliminé Phoenix, Minnesota peut sortir le Sun. Ainsi, à l’image de ses homologues en NBA, les Lynx auront évincé les Phoenix Sun(s).

Les dates et horaires des différents matchs :

Game 1 : lundi à 2h30

Game 2 : mardi 1 er octobre, heure à déterminer

octobre, heure à déterminer Game 3 : samedi 5 octobre à 1h30

Game 4* : dimanche 6 octobre, heure à déterminer

Game 5* : mardi 8 octobre, heure à déterminer

Source texte : WNBA