Réunis sous le même maillot depuis la Draft de Bronny James par les Lakers, LeBron James et son fiston apprennent désormais à se découvrir en tant que professionnels. Si les deux ont déjà pu partager un entraînement ensemble, il est toutefois peu probable de les voir évoluer côte à côte en match officiel dès le début de saison. En tout cas selon JJ Redick.

C’est bien connu, les Lakers ont sélectionné Bronny James avec le 55ème choix de la dernière Draft, seulement et uniquement pour ses qualités de jeune joueur de basket. Loin de là l’idée de permettre à LeBron de réaliser son rêve en jouant avec son fils, n’est-ce pas monsieur Pelinka ? Bon, on taquine, et si la mode est de tirer à boulets rouges sur le fiston du Roi, il ne faut tout de même pas oublier deux choses. La première, Bronny n’est sûrement pas un mauvais joueur de basket, bien au contraire. La seconde, Bronny est jeune, très jeune même, et les jeunots ont souvent besoin d’un peu de temps pour prendre leurs marques. C’est en tout cas dans ce sens que JJ Redick et la franchise californienne ont choisi de raisonner. Invité de l’émission The Lowe Post d’ESPN, le nouveau coach des Lakers a confié ses ambitions pour la saison à venir, en se penchant notamment sur la question de la gestion du Prince. Pour l’ancien sniper de Lob City, l’heure est encore à la réflexion.

JJ Redick, concernant la 1ère fois où LeBron et Bronny joueront ensemble sur le terrain :

« On a rien planifié de spécial pour le moment. On en a parlé au sein du staff, on a regardé à quoi ça pourrait ressembler, mais on a rien acté. On sait aussi qu’il y aura une discussion…

C’est certain, les Lakers veulent écrire un nouveau pan de leur histoire. En fait, les Purple and Gold, ont déjà réalisé quelque chose d’historique, en réunissant un père et son fils sous le même maillot, mais voir les deux ensemble sur le terrain pousserait le délire à un autre niveau. Toutefois, quid du sportif dans cette grosse affaire là ? D’un côté, Bronny ne semble pour le moment pas prêt à évoluer dans la Grande Ligue. De l’autre, papa LeBron doit sûrement pousser en interne pour partager la gonfle avec son fils. Une vraie problématique donc, sur laquelle JJ Redick se casse encore les dents. Pour le coach des Lakers, pas question toutefois de se précipiter. L’association Bron/Bron Jr. verra le jour, c’est quasi-acté, reste désormais à trouver la fenêtre idéale pour tirer au mieux parti de ce moment, qui s’annonce d’ores et déjà magique.

Peu probable donc, d’apercevoir Bronny en tenue dès le premier match face aux Timberwolves pour l‘opening night. Les Lakers attendront sûrement un moment plus judicieux, soit la réception d’une équipe pas ouf à la maison. Désolé pour les fans des Blazers, des Nets ou encore des Pistons, mais la prophétie pourrait bien se réaliser contre l’un d’entre vous. Ici, on mise sur le 24 décembre face à Detroit. Un peu tard, certes, mais à quelques jours de l’anniversaire du King, difficile de lui offrir plus beau cadeau.