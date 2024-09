S’il y a bien une chose que LeBron James rêvait encore d’accomplir avant de prendre sa retraite, c’est de partager le terrain en NBA avec l’un de ses fistons. C’est désormais chose faite, ou enfin presque, puisque le King a pu découvrir les joies de s’entraîner avec Bronny, tout juste arrivé chez les Lakers. Un premier entraînement qui a visiblement pas mal perturbé BronBron.

C’était l’une des grandes questions de cet été. LeBron James et son fils Bronny allaient-ils enfin être réunis sous le même maillot afin d’accomplir le rêve du King ? Finalement et sans trop de suspens, la réponse est évidemment oui, les Lakers ayant choisi le fils du Roi avec le 55ème choix de la dernière Draft. Une décision qui permet à LeBron d’inscrire encore un peu plus son nom dans la légende, puisque les James sont devenus le premier duo père/fils de l’histoire de la NBA. Un rêve devenu réalité pour LBJ, qui peine encore à prendre la mesure des évènements.

Eh oui, même à bientôt 40 ans, avec 20 saisons dans les pattes et des trophées à ne plus savoir où les ranger, LeBron James peut encore être perturbé sur un terrain de basket. On n’invente rien hein, c’est lui qui le dit. Invité de l’émission “GoJo & Golic” pour parler de son été, le numéro 23 des Lakers en a profité pour raconter son premier entraînement avec Bronny sous le maillot de la franchise pourpre et or. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le grand gaillard en est encore tout émoustillé.

“Pouvoir travailler avec son fils est l’une des plus belles choses au monde. C’était la première fois que Bronny et moi nous entrainions sur le même parquet en tant que professionnels. À certains moments, j’ai comme perdu ma concentration. Je regardais sur le côté, et je le voyais se préparer, s’entraîner. Ça va être une année incroyable pour moi, et pour lui je l’espère.” LeBron James, via GoJo & Golic

Tout père de famille qu’il est, LeDad reste néanmoins professionnel. Pas question que Bronny l’appelle “papa”, en tout cas sur le terrain. Pour l’aider à s’habituer, le King a même concocté une petite liste de surnoms que son fiston pourrait lui donner dans le cadre de leur nouvelle relation. Parmi eux, “2-3”, “Bron”, ou plus sobrement “GOAT”. Alors après avoir partagé le terrain pour la première fois, l’ainé de la fratrie a-t-il gaffé, et lâché un “papounet” dans le plus grand des calmes ? Eh bien en réalité pas vraiment. Pire encore, Bronny n’a même pas calculé le daron, ce qui n’a pas manqué de faire sourire ce dernier.

“Vous savez quoi ? Il n’a encore rien dit. Il ne m’a pas encore donné de nom sur le terrain. Pourtant, j’avais tendu l’oreille dans l’attente de voir ce qu’il allait dire. Je ne sais pas si je serai surpris, ou en admiration de la manière dont il va m’appeler. En tout cas je vous le ferai savoir.”

Pour avoir une réponse à cette question existentielle, il va donc falloir encore patienter un peu. Au final, peu importe comment Bronny appelle son père, l’important c’est que ça clique sur le terrain. Premiers éléments de réponse le 5 octobre face aux Wolves en pré-saison ?