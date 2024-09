NBA Preview 2024-25 : les Brooklyn Nets || #30PreviewsEn30Jours

La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction Big Apple pour parler des Brooklyn Nets.

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est juste ici

Avec le départ de Mikal Bridges à l’intersaison et les picks de Brooklyn récupérés dans la foulée, le plan est simple pour les Nets : tanker bien comme il faut pour aller chercher de nouveaux talents à la Draft et lancer un nouveau cycle. En attendant, les fans du Barclays Center devront se contenter des coups de chaud d’un Cam Thomas qui aura sans doute munitions illimitées la saison prochaine. On regardera de près les débuts de Jordi Fernandez sur le banc, lui qui a fait du bon boulot avec le Canada sur la scène FIBA. Quid du carnet de santé de Ben Simmons, toujours plus indésirable à Brooklyn ? Le maillot à retirer de Vince Carter et la Lottery de la Draft seront les deux événements de la saison des Nets, c’est dire nos attentes.