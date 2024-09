Tous les contres de Nic Claxton en 2023-24

A Brooklyn, on a sorti les chenilles pour activer le mode tanking la saison prochaine, et Nic Claxton continuera d’en faire partie pour les quatre prochaines saisons après sa prolongation de contrat. Il pourra ainsi continuer d’enchaîner les blocks à foison.

Les Nets ont déjà leur pivot pour leur reconstruction : il est gaucher, a un style de jeu à l’ancienne qui sent bon la Super Nintendo, les disquettes et les baggy shorts, et l’un des contrats les plus propres en NBA pour un pivot. Ce joueur, c’est Nic Claxton, auteur de 11,8 points à 62,9% aux tirs, 9,9 rebonds, 2,1 passes et 2,1 blocks de moyenne la saison passée. Il a été prolongé pour 100 millions sur 4 ans, soit un tarif façon Lidl pour le pivot, qui n’a pour l’instant connu qu’une seule équipe dans sa carrière. Pour le style de jeu, Nicky n’est pas du genre à s’écarter pour tirer à 3-points, il n’est pas non plus le plus technique, mais comptez sur lui pour s’arracher chaque soir sous les panneaux, que ce soit en attaque ou en défense.

Doté d’une grosse détente et d’une très belle envergure, Nic Claxton est le point d’ancrage parfait pour une défense solide, et ce même si les Nets ont perdu Mikal Bridges, qui a traversé le pont de Brooklyn pour rejoindre Manhattan. Sa faculté à contrer les ballons et à dissuader les attaquants adverses sont des atouts sur lesquels l’équipe doit à tout prix capitaliser. Le pivot, qui a servi de punching-ball à Tristan Thompson lors du dernier Paris Game devrait voir ses responsabilités offensives augmenter et son rôle évoluer lors de cette saison de reconstruction à BKN. Jordi Fernandez s’appuiera sans nul doute sur sa tour de contrôle, qui sera attendue au tournant. D’ici là, on vous laisse 32 minutes en haute altitude !