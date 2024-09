A l’aube d’une saison 2024-25 qui s’annonce riche en défaites, les Brooklyn Nets ne sont pas la franchise la plus excitante de NBA. Mais avec Cam Thomas à la baguette, on risque se brancher plus d’une fois vers le Barclays Center pendant nos insomnies.

Récapitulons les ingrédients. Une franchise en mode tanking assumé qui ne dispose d’aucune première option claire. Des jeunes à ne plus quoi savoir en faire. Aucune pression. Et surtout, un arrière qui ADORE se régaler balle en main en prenant vingt tirs par match. Bingo, tout est réuni pour une saison de légende.

Cam Thomas a un talent fou. Plus jeune joueur à enregistrer trois matchs à 40 points de suite, record en carrière à 47 unités et une dernière saison à 22,5 points du haut de ses 22 ans. C’est certain, le numéro 24 sait s’y prendre pour scorer. Pour la première fois de sa carrière, Thomas est dans des dispositions parfaites pour dégainer à foison. Soyez certains que les matchs à 50 points vont tomber. Si vous en doutez encore, la franchise a fait une compilation incluant CHAQUE panier inscrit par l’arrière en 2023-24. Ça vaut bien le coup d’y consacrer les 45 prochaines minutes.

Le principal intéressé s’est même déclaré prêt à endosser un rôle de leader à Brooklyn. On ne demande que ça, et c’est assurément pour ça qu’on va cliquer sur les Nets. Pour quoi d’autre ?