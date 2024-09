Derrick Rose (35 ans) prend officiellement sa retraite

Une légende du basketball raccroche les sneakers. C’est officiel, Derrick Rose annonce prendre sa retraite. Un parcours à la fois magnifique et terriblement frustrant, pour un joueur qui a fait rêver une génération de fans et restera quoi qu’il arrive l’un des tous meilleurs de son époque.

Lorsque les Grizzlies ont annoncé avoir coupé son contrat, il y a quelques jours, nous avons eu espoir. Espoir un peu fou, celui que les Bulls, sa franchise, l’équipe avec laquelle il a tant marqué les esprits et les paniers, lui offrent une sortie magnifique sur le plan du scénario. Hélas, cela n’aura pas lieu. À 35 ans, Derrick Rose prend sa retraite et se retire du monde professionnel.

Derrick Rose, c’est l’histoire. Rookie de l’Année pour sa première saison en NBA, MVP pour sa troisième. Le plus jeune meilleur joueur de NBA dans l’histoire de la ligue. Un exploit immense. Pour un garçon au talent démesuré. Pour les fans des Bulls, il incarne ce renouveau que tous recherchent depuis le départ de Michael Jordan en 1998. Oui mais.

Les blessures, ces satanées blessures. 2012, puis 2013, le genou. Derrick Rose devait devenir un très grand. Celui dont la NBA se sert pour mettre en avant tous ses produits, un visage pour la plus grande compétition de basketball du monde. Hélas, il ne se remettra jamais de ses pépins physiques. Non pas qu’il ait été forcé d’arrêter, mais il continuera et finira sa carrière dans un rôle et avec un niveau bien moindre que ce que tout le monde attendait de lui. On se souvient de très grands moments, notamment quand, pendant la période des Heatles, il va lui même cuisiner la bande de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh.

Ensuite, il passe par les Knicks, les Wolves, les Pistons, puis à nouveau New York et enfin les Grizzlies. Sans y trouver de stabilité, barré par un rôle réduit et de nouvelles têtes qui déferlent sur la NBA. Son parcours reste malgré tout celui d’une icône qui a marqué une génération entière de fans. Et pour cela, nous lui disons merci, un merci sincère.