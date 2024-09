Salaires des Brooklyn Nets – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe les Brooklyn Nets !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Brooklyn Nets

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

L’été est probablement terminé du côté des Brooklyn Nets. Les finances ne peuvent pas être plus limites avec simplement quelques milliers d’écart avec le seuil de la Luxury Tax.

Pour une équipe qui risque de jouer le fond du classement, la masse salariale est tout de même très élevée. La bonne nouvelle, c’est que la majorité des joueurs n’est engagée que sur des contrats courts. La reconstruction n’a pas vraiment commencé, mais va pouvoir être accélérée !

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Nicolas Claxton

Cameron Johnson

Seulement deux joueurs avec un contrat garanti, c’est la preuve du chamboulement à venir du côté de Brooklyn. Et même ces deux hommes ne sont pas intouchables et pourraient bientôt faire leurs valises. Les finances, comme le reste, vont bientôt changer dans l’autre franchise de New York !

