Le maillot de Vince Carter sera retiré par les Nets le 25 janvier

Comme annoncé au mois de mai, les Nets vont retirer le maillot de Vince Carter tandis que les Raptors préfèrent l’afficher sur leur maillot City Edition. Deux salles, deux ambiances.

Futur Hall of Famer, Vince Carter va voir son numéro 15 rejoindre le plafond du Barclays Center. Cette information a été publiée il y a quelques mois, mais maintenant, on a une date. Michael Scotto révèle que ce sera le 25 janvier, lors de la réception du Heat, que Brooklyn fera monter le maillot de Vinsanity au plafond.

The Brooklyn Nets will retire Vince Carter’s jersey in a ceremony on Saturday, January 25, 2025, at Barclays Center. This is the seventh jersey retirement in franchise history, joining Dražen Petrović, Jason Kidd, John Williamson, Bill Melchionni, Julius Erving, and Buck Williams pic.twitter.com/r4VL9C6QnF

Si les Nets avaient été un peu taquins, ils auraient presque pu faire ça le soir de la réception des Raptors. Comme ça, on aurait été bien sûr que la franchise canadienne capte à quoi ressemble une cérémonie pour retirer un maillot. Après tout, peut-être qu’ils ne savent juste pas comment il faut s’y prendre. Après tout, les Canadiens n’ont aucun jersey au plafond de la Scotiabank Arena. Petite ouverture, les Raptors commencent tout de même à se souvenir de Vince Carter, à l’image de ce maillot City Edition qui reprend la pose de dunk mythique du plus célèbre des Dinos.

Du côté des Nets VC est le septième maillot retiré par la franchise, et il rejoindra notamment le numéro 5 de Jason Kidd. Un bel hommage pour Vinsanity qui a passé cinq saisons chez les New Jersey Nets entre 2004 et 2009 pour 23,6 points de moyenne, 5,8 rebonds et 4,7 passes décisives. Ça mérite, et quand ça mérite ça part en prod, simple, basique.

Source texte : Michael Scotto sur X