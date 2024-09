Preview des Portland Trail Blazers – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur, et aujourd’hui… ce sont les Portland Trail Blazers qui passent sur notre radar. Retour sur l’intersaison, présentation de l’effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe de Damian Lillard Rayan Rupert !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

21 victoires, 61 défaites, 15e de l’Ouest. Normalement ce bilan se suffit à lui même pour expliquer la saison de la franchise de l’Oregon, mais on va tout de même développer un petit peu. La première année après le départ du plus grand joueur de l’histoire de la franchise est toujours compliqué, et ça a été le cas. Damian Lillard s’en est allé et Chauncey Billups a du composer avec une équipe inexpérimentée au sein d’une Conférence plus relevée que jamais. S’ils ont tenu la dragée haute à certaines équipes pendant un petit moment, les résultats se sont délités au fil de la saison et ils se sont même faits doubler par les San Antonio Spurs lors des dernières journées de la saison régulière. Malheureusement pour eux, cette mauvaise saison n’a pas été récompensée puisque les Blazers n’ont obtenu “que” le septième choix de la Draft.

Sur les plans individuels, les quatre “leaders” Anfernee Simons, Malcolm Brogdon, Jerami Grant et Deandre Ayton ont tous été gênés par des blessures ; aucun n’a dépassé la barre des 55 matchs. Scoot Henderson était très attendu et a relevé la barre en fin de saison, mais a globalement connu une année de rookie délicate. Kris Murray et Rayan Rupert ont à peine été utilisés et c’est le quatrième et dernier rookie Toumani Camara qui a le plus séduit dans l’Oregon !

Le marché de l’été

Ils partent : Malcolm Brogdon, Moses Brown, Ibou Badji, Ashton Hagans

Malcolm Brogdon, Moses Brown, Ibou Badji, Ashton Hagans Ils prolongent : Justin Minaya, Taze Moore, la frustration

Justin Minaya, Taze Moore, la frustration Ils arrivent : Deni Avdija, Donovan Clingan, Devonte’ Graham, Bryce McGowens, Henri Drell

C’est ce qu’on appelle un été relativement calme. Malcolm Brogdon est parti, mais son expérience ne manquera pas à Portland puisqu’il n’a même pas disputé 40 matchs sous le maillot des Blazers. L’équipe a d’autres armes sur le back-court. Devonte’ Graham le remplace numériquement, mais il risque surtout de squatter le bout du banc du Moda Center.

Grande amélioration en revanche à l’aile avec l’arrivée de Deni Avdija qui sort de la meilleure saison de sa carrière sous le maillot des Portland Trail Blazers. Il n’a que 23 ans et pourrait être une pièce sur le long terme de la reconstruction de la franchise. Enfin, Donovan Clingan est le rookie qui a été sélectionné par le front office, et il renforce un secteur intérieur qui a manqué de profondeur l’année dernière avec les nombreuses blessures.

Le roster 2024-25 des Blazers

Meneurs : Scoot Henderson , Dalano Banton, Devonte’ Graham

, Dalano Banton, Devonte’ Graham Arrières : Anfernee Simons , Matisse Thybulle, Rayan Rupert, Bryce McGowens (two-way)

, Matisse Thybulle, Rayan Rupert, Bryce McGowens (two-way) Ailiers : Shaedon Sharpe , Deni Avdija, Jabari Walker, Henri Drell

, Deni Avdija, Jabari Walker, Henri Drell Ailiers-forts : Jerami Grant , Toumani Camara, Kris Murray, Justin Minaya (two-way)

, Toumani Camara, Kris Murray, Justin Minaya (two-way) Pivots : Deandre Ayton, Donovan Clingan, Robert Williams III, Duop Reath

L’effectif a du talent, mais est encore très jeune, notamment sur les postes 1 à 3 et sur le banc de touche. Un tiers des joueurs du roster sont dans les deux premières saisons de leurs carrières en NBA et dans une Conférence Ouest terrifiante, cela pourrait bien se voir. Il n’empêche que Chauncey Billups a de nombreuses options avec des joueurs comme Deni Avdija voire Toumani Camara qui pourraient bien intégrer le cinq majeur sans que ce dernier ne perde en qualité.

Le principal objectif du coach des Blazers est d’arriver à bien déterminer la hiérarchie de l’équipe avec beaucoup de joueurs d’un niveau assez proche. Il faudra également laisser suffisamment de munitions aux jeunes pour qu’ils puissent s’exprimer. Sur le papier, la triplette extérieure est spectaculaire et athlétique, on a à peine pu la voir à l’œuvre la saison passée et ce sera, à n’en pas douter, l’élément à surveiller cette année dans l’Oregon !

Une petite vidéo en passant ?

Source tableau : HispanosNBA.com

Jerami Grant, Anfernee Simons et Deandre Ayton.

Nous évoquions plus haut la hiérarchie pas évidente à mettre en place du côté des Portland Trail Blazers et ça se retranscrit bien au niveau de la TTFL. Les trois joueurs évoqués sont capables de réaliser une nuit à plus de 50 points dans le jeu, mais ne sont pas forcément des exemples de régularité et il est difficile de savoir lequel d’entre eux va cartonner chaque soirée. Surtout qu’avec les progrès attendus de Shaedon Sharpe et Scoot Henderson, les responsabilités et le scoring pourraient bien être encore plus partagés que l’année dernière. En somme, vous allez sans doute utiliser des joueurs de l’Oregon cette saison, mais vous ne serez jamais complètement sereins.

Infirmerie : le point sur les blessures

Historiquement, Portland est une terre de blessures et l’année dernière n’a pas échappé à la triste règle, bien au contraire. Presque aucun joueur de l’effectif n’a disputé plus de 60 matchs et certains ont à peine joué. Robert Williams III a montré le mauvais exemple avec une grave blessure au genou dès le tout début de saison. Ensuite Malcolm Brogdon a été touché au coude, Deandre Ayton à la main, Jerami Grant à l’adducteur, Anfernee Simons au genou ou encore Scoot Henderson à la cheville… En bref, on se dit que ça ne peut pas être pire cette saison, mais avec les Blazers, on ne sait jamais ! En espérant déjà que tout le monde soit en forme à la reprise, ce qui, sauf mauvaise surprise, devrait être le cas.

Quels objectifs cette saison ?

Une immense partie de l’effectif est âgée de 23 ans ou moins, ainsi, l’objectif principal est forcément de développer les jeunes joueurs et de les voir progresser en cours de saison ; décider desquels feront partie de la reconstruction sur le long terme. Jerami Grant (30 ans pile) est le seul à avoir la trentaine et il pourrait être profitable de faire venir un ou deux vétérans en cours de saison pour encadrer cette jeune garde talentueuse.

Si Portland, autour de joueurs comme Deni Avdija ou Toumani Camara parvient à s’améliorer en défense tout en gardant une identité athlétique qui va de pair avec la triplette extérieure évoquée plus haut, la saison sera déjà une réussite. Le rêve est de retrouver un groupe qui se bat dans cette terrible Conférence Ouest et qui reste le plus longtemps possible dans les matchs, tout en collectionnant les highlights pour faire renaître la hype dans l’Oregon.

Si les Blazers pouvaient perdre assez de match pour ne pas donner leur pick de Draft à Chicago (protégé 1-14), ce serait aussi un petit plus, et sans pessimisme aucun, ça devrait tout de même le faire.

Le pronostic du rédacteur

23 victoires – 59 défaites Bilan à peine supérieur à celui de l’année dernière malgré les progrès évidents de l’effectif pour la simple et bonne raison que la Conférence Ouest s’est aussi améliorée. Les Memphis Grizzlies devraient être de retour, les San Antonio Spurs pourraient bien passer un cap et les Portland Trail Blazers pourraient bien en être des victimes. J’espère que la manière de ces défaites sera bien plus positive que celles de l’année dernière, mais j’ai bien peur que la jeunesse de l’effectif et le manque de rotation, notamment à la mène, ne coûte très cher à la franchise de l’Oregon !

