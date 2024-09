Les highlights d’Anfernee Simons en 2023-24

Chez des Blazers moribonds, Anfernee Simons a bien tenté, par bribes, d’apporter un peu de baume au coeur des fans de la franchise de Portland même si les raisons de se réjouir sont peu nombreuses. L’arrière a offert quelques actions offensives spectaculaires la saison passée, sans pour autant éviter les défaites.

Même si sa saison a été tronquée par les blessures avec seulement 46 matchs joués, sur 82 possibles, Anfernee Simons a encore fait parler la poudre en attaque et a sorti des moves dont il est l’un des seuls à avoir le secret. Avec 22,6 points à 43% dont 38,5% depuis le parking, 3,6 rebonds et 5,5 passes de moyenne en 2023-24, il est un attaquant très complet sur qui les Blazers auraient souhaité pouvoir se reposer encore davantage suite au départ de Damian Lillard à Milwaukee. Sa présence se faisait immédiatement ressentir dans l’effectif de Chauncey Billups, surtout pendant le money time, lors duquel le numéro 1 est rarement le dernier à prendre ses responsabilités pour enchaîner les buckets, peu importe de quel endroit le tir est pris.

Pour résumer la vidéo en quelques mots façon Abrègefrère, on peut y voir quelques dunks dans le trafic, quelques lay-ups acrobatiques, mais surtout pas mal de shoots à longue, voire très longue distance. En catch and shoot, en sortie de dribble, en sortie d’écran, à 9 mètres, en déséquilibre, en step-back, tout y passe avec Anfernee Simons. La panoplie en attaque du natif d’Altamonte Springs, en Floride centrale, est très fournie, ce qui le rend très imprévisible et difficile à défendre. Nul doute que ce talent offensif va beaucoup aider les Blazers dans leur reconstruction avec Scoot Henderson et Shaedon Sharpe, mais aussi Donovan Clingan, fraîchement arrivé dans l’Oregon. Prions maintenant pour que le numéro 1 de Portland reste en bonne santé le plus longtemps possible.