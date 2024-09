Les 10 bonnes raisons de suivre les Portland Trail Blazers sur la saison NBA 2024-25

Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici les 10 raisons de regarder des matchs des Portland Trail Blazers en 2024-25 (et non Jerami Grant n’en fait pas partie).

#1 : Scoot Henderson va-t’il se débrider ?

Ils sont interdits dans Paris, mais pas encore sur les parquets NBA et derrière ces blagues de mauvais goût se cachent une toute petite déception, mais surtout un immense espoir. Il y a un an jour pour jour, Scoot Henderson était annoncé comme le meneur du jeu du futur, un joueur générationnel, plus grand adversaire de Victor Wembanyama pour la course au Rookie de l’année. Tout ne s’est pas passé comme prévu et son immense talent nous avait fait oublier que le poste de meneur de jeu est le plus difficile à maîtriser pour un joueur dans sa première saison. Il y a eu du mieux, toutefois, en fin de saison et de voir Scoot poursuivre sur cette lancée est loin d’être une utopie. Il commence son année sophomore sous les radars et c’est pour le mieux. Reculer pour mieux sauter, peut-être encore plus vrai en deux roues.

#2 : l’année de l’envol de Shaedon Sharpe

L’année dernière aurait du être la bonne, elle a commencé comme telle, avant qu’une blessure aux abdominaux ne coupe son élan. Shaedon Sharpe a tout de même eu le temps de prouver qu’il disposait d’un immense talent et qu’il pouvait devenir l’ailier du futur dans l’Oregon. Une vitesse folle, une détente qui défie toute forme de logique et de physique, un shoot de plus en plus fiable et une grâce indiscutable, Shaedon Sharpe a tout d’une future superstar. Avec Scoot Henderson sur le back-court, les perspectives sont belles et même si ce projet n’aboutira pas dès cette saison, les fans veulent apercevoir les premières promesses, les premiers flashs de brillance. On a déjà hâte de son premier poster !

#3 : la lutte interne entre Deandre Ayton et Donovan Clingan

Lorsqu’on est une franchise en reconstruction et qu’on choisit un prospect en septième position, d’habitude, ce n’est pas pour le mettre sur le banc de touche. Mais au poste de pivot, les Portland Trail Blazers ont déjà un sacré morceau. Il n’a pas toujours répondu aux attentes, mais Dominayton est capable de belles choses et c’est un jeune joueur qui était encore numéro 1 de Draft il y a peu. Il serait surprenant qu’il ne soit pas le titulaire du poste en début de saison, mais il sera intéressant de voir avec quel intérieur les Blazers performent le mieux et si Donovan Clingan a le talent pour bouleverser la hiérarchie dès sa première année. Le double champion NCAA a la gagne dans le sang et de l’énergie à revendre, ce que n’a pas toujours montré l’ancien pivot des Phoenix Suns.

#4 : les apparitions de Rayan Rupert

Tous ceux qui croisent sa route l’affirment : Rayan Rupert est un énorme bosseur. L’année dernière, il a par exemple battu le record de shoots pris par un joueur des Blazers dans la salle d’entraînement. Une mentalité exceptionnelle qui ne peut que le pousser vers une progression. En fin de saison, le frère d’Iliana a eu ses premières opportunités en NBA et a montré de jolies choses. Son objectif cette année est de trouver une place dans la rotation et ce avant la fin de saison lorsque les Blazers seront en mode tanking et lanceront tous leurs jeunes joueurs. Oui parce que, spoiler, à un moment donné, les Blazers seront en mode tanking et lanceront tous leurs jeunes joueurs. Rayan Rupert a les armes, notamment défensives, pour devenir un des chouchous de Chauncey Billups et pour citer Laurent Paganelli, en tout cas, on lui souhaite.

#5 : l’évolution de l’infirmerie

Depuis des décennies, une question reste, presque un mythe. Pourquoi, année après année, les Portland Trail Blazers enchaînent les blessures ? Que se passe-t-il sous ce parquet ? Les restes d’un cimetière indien ? En tout cas la malédiction reste et la saison dernière n’a pas échappé à la règle. Tous les joueurs majeurs de l’effectif ont visité l’infirmerie de la franchise, avec un staff médical qui mérite une augmentation puisqu’il a plus de travail que ceux des 29 autres réunis. On abuse, bien sûr, mais la santé des joueurs sera à n’en pas douter un des éléments majeurs de la saison prochaine de Portland. Des jeunes comme Scoot Henderson, Shaedon Sharpe et Donovan Clingan ont besoin de temps de jeu et de régularité pour progresser. Si le dieu du basket-ball aime la justice, ils seront épargnés !

#6 : Toumani Camara qui guindaille sur les parquets NBA

L’année dernière, quatre rookies ont rejoint les rangs des Portland Trail Blazers. Dans l’ordre de sélection, Scoot Henderson, Kris Murray, Rayan Rupert et Toumani Camara. Pourtant, c’est le dernier nommé qui a le plus marqué les esprits. Le Belge s’est illustré par ses qualités défensives hors du commun et par son énergie exceptionnelle. Il s’est fait une place dans la rotation de Chauncey Billups, une place qui n’a fait que grossir au fil de la saison. Le représentant du plat pays a montré le plus beau des exemples à Ajay Mitchell, drafté cette année et qui devra se battre pour gagner des minutes du côté du Oklahoma City Thunder. Toumani Camara est directement devenu un joueur qui compte en NBA et sa saison sophomore pourrait être une plateforme de ses progrès offensifs. Sky is the limit, et c’est encore plus vrai au vu de sa détente !

#7 : le record du plus gros blowout de l’histoire concurrencé ?

L’année dernière, les Portland Trail Blazers ont failli inscrire leur nom dans les livres d’histoire. En s’inclinant de 62 points face au Oklahoma City Thunder, ils ont encaissé la deuxième défaite la plus large de l’histoire. Avec un effectif qui ne s’est pas particulièrement renforcé et dans une Conférence Ouest plus intense et compétitive que jamais, peuvent-ils faire encore mieux ? Aller chercher l’impossible et cet écart de 73 points qui reste encore hors d’atteinte pour le moment ? Avec deux ou trois blessures, un Deandre Ayton en manque de motivation, un Scoot Henderson dans le même état de forme qu’au début de la saison dernière et un Chauncey Billups sans idée et démotivé, tout est possible pour la franchise de l’Oregon. Il ne faut pas s’empêcher de rêver.

#8 : les money times d’Anfernee Simons

Voilà un autre nom qui, comme Shaedon Sharpe, aurait du bien plus briller la saison dernière si les blessures ne l’avaient pas rattrapé. Anfernee Simons n’a pas vraiment eu l’occasion de mettre ses habits de lumière et de monter à la planète NBA que même avec le départ de Damian Lillard, il restait un assassin de sang-froid dans la ville de l’Oregon. Shooteur hors du commun, il est capable de terminer n’importe quel match grâce à son talent. Il y a des joueurs plus jeunes que lui dans cet effectif, qui attirent davantage l’attention, mais c’est peut-être lui le meilleur, et il aura à cœur de le prouver à nouveau. Le natif de la banlieue d’Orlando veut retrouver sa touche magique, contrairement à un certain Clément Hénot qui veut le voir retrouver le Magic.

#9 : les soirs où Dalano Banton oublie son shoot

Car regarder les Portland Trail Blazers en 2024-25 sans une pointe de malice et de taquinerie, c’est ne pas vivre l’expérience à 100%. Certains joueurs vont faire des performances extraordinaires cette saison, dans le bon comme dans le mauvais sens. Et l’année dernière, ça avait superbement été illustré par Dalano Banton. Le Canadien avait touché les étoiles un soir d’avril… le problème c’est qu’il visait le sol. Un 0/15 à 3-points spectaculaire contre les Sacramento Kings, accompagné par six pertes de balle et une exclusion du parquet. Une classe de maitre comme on en fait peu et qui a marqué les esprits. On veut la même chose cette année Dalano, c’était trop beau et c’est aussi pour ce genre de moments qu’on regarde toujours les matchs des Blazers en fin de saison !

#10 : l’ovation annuelle du public pour Damian Lillard

Retenez la date : le 28 janvier, Damian Lillard jouera pour la deuxième fois de sa carrière au Moda Center en tant que visiteur. La légende de la franchise est partie il y a un an, mais semble encore extrêmement attaché à la région. La saison passée, il avait parlé des difficultés de son intégration à Milwaukee en évoquant notamment le fait que sa famille était resté dans l’Oregon. Du côté de Portland Damian Lillard a sa maison, des amis par centaines et beaucoup d’entre eux seront dans les gradins pour rendre hommage à ce joueur si spécial. Ce sera la cas jusqu’à la fin de sa carrière et ce sera mérité. Alors le 28 janvier on sera là, popcorn à la bouche et larmes aux yeux pour voir un géant devant ses plus grands fans, un ancien capitaine devenu premier admirateur.