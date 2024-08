Scoot Henderson rejoint Rich Paul chez Klutch Sports

Changement d’agent pour le troisième choix de la Draft 2023. Scoot Henderson rejoint l’écurie d’un des hommes les plus importants de l’écosystème NBA, Rich Paul chez Klutch Sports ! Le meneur bondissant a trouvé une nouvelle famille sportive.

La première saison en NBA de Scoot Henderson ne s’est pas passée aussi bien que ce qui était espéré. Il est souvent plus difficile pour un meneur de jeu de s’imposer dans la Grande Ligue que d’autres postes. Le joueur des Portland Trail Blazers reste néanmoins un immense espoir qui était régulièrement placé dans la même phrase que Victor Wembanyama il y a encore un an.

Scoot Henderson a le potentiel de devenir une des têtes d’affiches de la Grande Ligue et Rich Paul ne s’y est pas trompé. L’agent de LeBron James a signé le troisième choix de Draft 2023 dans son écurie. Une nouvelle rapportée par Adrian Wojnarowski d’ESPN.

Portland Trail Blazers guard Scoot Henderson — the third overall pick in the 2023 NBA Draft — has joined @KlutchSports and CEO Rich Paul for his representation, Paul tells ESPN. pic.twitter.com/bZs7XP1BFi

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2024

En plus des deux James, Rich Paul est l’agent de Draymond Green, De’Aaron Fox, de Jerami Grant, autre joueur des Blazers et d’autres encore. Il a de nombreux contacts dans la Grande Ligue, ce qui pourrait être pratique dans l’avenir du joueur de Scoot Henderson.

En espérant pour les fans de l’Oregon qu’on entende pas de rumeurs vers les Los Angeles Lakers trop rapidement !

Source texte : Adrian Wojnarowski