Jean-Philippe Gatien, le premier – L’histoire du Pépère Castor

Chaque jour pendant la quinzaine de Paris 2024, une histoire olympique sera racontée en live. Des anecdotes marquantes, des records, de l’insolite, du lien entre politique et sport, des portraits d’immenses championnes et champions…le Pépère Castor va aborder tous les sujets pour vous les faire vivre ou revivre. Aujourd’hui : on parle Ping avec une histoire autour de Jean-Philippe Gatien.

Si les exploits de Félix Lebrun remettent les projeteurs sur le ping-pong français aux Jeux Olympiques, le 1er médaillé olympique s’appelle JPG. A Barcelone en 1992, Jean-Philippe Gatien écrit l’histoire du ping français en se créant un chemin jusqu’à la finale des Jeux. Le gaucher restera à jamais le premier, et voici son histoire racontée par le pépère.