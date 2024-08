Messieurs dames, l’histoire qui va suivre est celle d’un homme qui s’apprête à lier l’utile à l’agréable. Un homme qui s’en va couvrir la compétition de basket 3×3 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sur place, à domicile. Enfin à domicile… pas vraiment. Car en bon bressan pur jus, plus adepte de la réalisation d’un plat en sauce à l’état sauvage plutôt que capable d’adaptation dans le grand monde, cela aussi risque de représenter son lot d’aventure. Et c’est justement tout cela que je vais vous conter. En vous promettant d’en profiter pour mille et de vous faire partager toute mon expérience, comme si vous y étiez.

Vendredi 2 août et je me dirige donc vers le spot le plus stylé de Paris en cet été 2024. Deuxième journée marathon, la veille la météo a rendu la scène presque biblique mais aujourd’hui on part sur quelque chose de plus académique, un petit 23 à l’ombre avec un peu de nuages, conditions parfaites comme dirait Louis Bodin.

Comme chaque journée est une nouvelle merveille en terme de surprises, une première m’attend dès mon arrivée au Media Centre. En effet, à peine la porte poussée qu’un volontaire me saute dessus pour m’annoncer qu’il a retrouvé mes oreillettes. Alors. 1) Qui êtes-vous monsieur et 2) bah merci hein, photo, et que cette belle journée commence.

A peine le temps de dépanner un collègue, une sommité du milieu, qu’il faut déjà se pointer sur le stade, parce que j’ai pas dormi trois heures seulement pour rester boire des cafés sous une tente. La fatigue est là, les filles de l’Équipe de France perdent face à Team USA devant une petite partie de l’équipe américaine de 5×5 (Napheesa Collier et Jewell Loyd), les garçons font ce qu’ils peuvent contre les monstrueux lettons, énorme match mais défaite 22-20, journée bien lancée même si un fan letton m’envoie un bisou plein de trashtalking, s’il savait comme je suis heureux même dans la défaite il serait déçu.

Pause du midi, un panini de plus dans la boîte à panini, les Jeux olympiques sont à leur zénith car Teddy Riner, Léon Marchand et un triplé au BMX enflamment la France, et moi je suis heureux car je retrouve enfin Céleste, grand stagiaire chez TrashTalk, 2m03 de bonne humeur qui m’accompagnent le temps d’un match, car on est aussi là pour profiter les uns des autres.

En fin de journée le crack ultime Alex Vialaret me rejoint en tribune pour m’apporter son expertise et son immense gentillesse, les mecs perdent un match qu’ils n’auraient pas du perdre contre des États-Unis pourtant privés de leur meilleur joueur Jimmer Fredette, les filles perdent contre l’Allemagne et disent quasiment adieu à leurs rêves de médaille, première note très négative de ce séjour.

Journée terminée, qu’est-ce que c’était long, et mon petit rituel désormais est d’aller retrouver mon frérot Clément au café Léonard, rien à voir avec Kawhi. Le mardi Clément m’avait parlé de sa passion pour la TTFL, alors ce soir le C repart avec son tee-shirt. C’est ça aussi les Jeux olympiques, tu prends, et tu donnes. Deux pintes et un shooter, un Burger King atomisé sur la Place de la République parce que je ne me respecte absolument pas, et un dodo aux alentours de 3h. T’as bien compté ouais, ça fait quand même des journées de 21h, mais toujours avec le sourire.

Samedi 4 août et une première mission. C’est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup : je fais une machine. Dans une laverie. Petit café avec Bastien, besoin de raconter de vive voix ce que je vis, puis arrivée à la Concorde après un petit détour. En effet, aujourd’hui c’est vélo dans Paris, mais suis-je à 500 mètres près cette semaine. Ce samedi, pour être honnête, est la journée la moins “folle” de la semaine. Les filles de l’Équipe de France sont déjà éliminées ou presque, les mecs sont dans le dur, le temps est maussade et, forcément, le tout a impacté un peu la ferveur présente en début de semaine sur le Parc Urbain. En ce samedi je termine même ma journée enfermée pour regarder les deux matchs de play-in du tournoi féminin, il pleut dehors, j’ai besoin que ça explose, je veux retrouver la joie des premiers jours, si seulement je savais ce qui m’attend.

Seul véritable plaisir de la journée, j’engloutis mon premier vrai repas de la semaine au café Léonard, cordon bleu maison et pommes de terres sautées à l’ail, l’occasion de rencontrer deux jumeaux fans de NBA et de TrashTalk, petite journée mais grande rencontre, allez, on passe à la suite, on passe au plus beau.

Dimanche 5 août, le jour de gloire est arrivé, enfin c’est mon rêve le plus fou. Aujourd’hui les Bleus ont deux chances de rallier les demi-finales des Jeux olympiques. Deux matchs, deux matchs à gagner, les calculs sont simples. Le premier est gagné avec une grande application face à la Chine, la tension monte, le public chauffe en même temps que la température.

“C’est quoi des winners ?” pic.twitter.com/9mh8flGLb5

— Le Psy TrashTalk 👨‍👩‍👧‍👧 (@giovannim6) August 4, 2024

Ah oui.@Jules_Rbt a un message pour vous, recueilli sur place par notre journaliste accrédité @giovannim6 🇫🇷🔥

Et au passage, message d’utilité publique :

LES BLEUS EN PLAY-IN DU 3X3 À PARTIR DE 21H30, ILS AURONT BESOIN DE TOUTE VOTRE FORCE 👊💙🤍❤️ pic.twitter.com/0OTjiWD9lC

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2024

Entre les deux matchs je profite un peu de David, nouveau membre de TrashTalk à rejoindre Paris, je tente d’écrire un peu pour soulager les copains mais je dois l’avouer : le play-in face aux terribles Serbes me met dans un état de stress incommensurable. Le match le plus important de la vie de ces gars-là, un match qu’ils méritent tellement de gagner, pour tous les sacrifices et les efforts faits, et aussi, tout simplement, parce que ce sont des gens bien.

22h05, l’heure de l’exploit. Match face à la Serbie, l’une des, allez, deux meilleures équipes au monde. Mais cette équipe, cela fait désormais plusieurs mois que je vous le dis, a quelque chose de spécial. A tel point que les Serbes s’en retrouveront au sol 25 minutes plus tard, après avoir vu les Bleus leur marcher dessus tel des gladiateurs.

LE SHOOT MONUMENTAL DE TIMOTHÉ VERGIAT POUR QUALIFIER LES BLEUS EN DEMI.

DANS. MES. VEINES. 🔥🏀🇫🇷pic.twitter.com/TtewfLnQDz

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2024

Timothé Vergiat pour le game winner, scènes de liesse exceptionnelles sur le Parc Urbain, Goldman à fond les ballons et on y est, ce pour quoi je suis venu ici : vivre ce genre d’émotions avec le public, puis avec les gars en zone mixte quelques minutes après le match. Une soirée exceptionnelle mais, comme les gars le répètent souvent : un match après l’autre, avec désormais une médaille olympique à aller chercher. Rendez-vous compte.

🚨 MESSAGE DE JULES RAMBAUT

LE 3×3 EN DEMI FINALE, TOUS DERRIÈRE CES MESSIEURS LUNDI SOIR !!! pic.twitter.com/5vVLzD9PWS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2024