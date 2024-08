C’est l’une des grandes satisfactions de ces Jeux olympiques niveau basket. L’ambiance au Stade Pierre-Mauroy de Lille a été irréprochable. Qu’ils viennent d’Amérique ou d’Europe, les joueurs et joueuses qui ont croisé le fer dans le Nord sont unanimes : l’atmosphère a été l’une des plus folles qu’ils aient jamais connu.

Chez Team USA, on peut vous dire que tout le monde a kiffé la vibe Lilloise. LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, A’ja Wilson, tous se sont montrés impressionnés par l’atmosphère sur place :

“C’était phénoménal. Entendre les gens hurler pendant les hymnes, ça m’a donné des frissons. J’ai déjà joué devant beaucoup de monde, mais c’était vraiment fort” – LeBron James “C’est de la balle. Les fans deviennent fou dès qu’il se passe un truc. Ils aiment le basket, c’est super excitant à voir. J’ai hâte de revenir et de jouer ici à nouveau” – Kevin Durant “J’étais nerveux au début à cause de ça, c’était drôle…Il y a tellement de fans. Ce sont mes premiers Jeux olympiques et pouvoir jouer en France avec un public incroyable comme ça… L’énergie dans ce stade est magnifique” – Stephen Curry “J’adore ça. Je viens d’en parler avec Stewie. C’est tellement bruyant que ce n’est même plus dérangeant. Ça donne juste envie de jouer du mieux possible. J’adore quand le public est contre nous. C’est l’une des belles choses de notre sport. On veut les faire taire.” – A’ja Wilson

A’ja Wilson nous a assuré que le Stade Pierre Mauroy était au moins dans son top 3, et pas troisième pour ce qui est des ambiances. On a en effet pu demander à la superstar de Team USA si elle avait déjà connu une arène aussi bruyante par le passé :

“Oui, pour le Game 4 des Finales WNBA au Barclays Center. C’était Top Tier et on a gagné aussi. Mais oui, clairement, le match d’aujourd’hui est dans mon Top 2 et j’ai adoré.” – A’ja Wilson

Chez les Français aussi, l’ambiance a fait son petit effet. Victor Wembanyama par exemple, s’est montré très heureux d’avoir pu constater que le Kop France avait pu venir pour chaque match :

“C’est unique. Je n’ai jamais expérimenté quelque chose comme ça. Autant de monde, avec une telle intensité, dès l’échauffement. C’est juste incroyable. Je savais que ça allait être un truc de fou, mais je ne pensais pas à ce point. J’ai confiance dans le public français, et on sait que le Kop France est présent à tous les matchs. J’étais inquiet de savoir s’ils avaient réussi à avoir des places mais j’ai vu qu’ils avaient lancé plusieurs chants aujourd’hui” – Victor Wembanyama

Pour Nicolas Batum, qui a pourtant connu plus d’un match de basket-ball dans sa vie, Pierre Mauroy sous Jeux olympiques représente aussi une ambiance complètement surréaliste :

“Même pour des mecs comme moi, tu rentres dans la salle, c’est particulier quand même. T’es aux Jeux olympiques, t’es à la maison, t’as 30 000 personnes. Même si j’ai déjà joué ici, des gros matchs, là c’était particulier. Ça prenait vraiment dans les tripes. C’était impressionnant. Ils n’ont jamais lâché, même quand on était menés dans le premier quart temps. Ils nous ont encouragés, ils ont poussé et on a senti qu’ils avaient pris du bon temps. C’est de cette communion dont on a besoin dans des compétitions comme ça à domicile” – Nicolas Batum

Et chez les filles venues d’Europe, qui n’ont pas forcément eu l’occasion de connaître des finales de WNBA, c’était également un immense moment ces matchs à Pierre Mauroy. Des records de fréquentation pour des matchs de basket féminin en Europe ont été battus, et quelque chose nous dit que ces basketteuses s’en souviendront :

“C’est sûr, c’est exceptionnel. Je pense qu’on n’oubliera pas de si tôt cette salle de Lille. On a été super bien accueillies. Le public a toujours été super interactif, toujours présent à nous supporter. Même aujourd’hui, on perd mais à la fin on est quand même acclamées. C’est transcendant de jouer dans une salle comme ça et j’espère que ce sera la même chose à Paris” – Dominique Malonga “Pouvoir jouer devant ma famille et mes amis dans une ambiance comme ça, c’était vraiment spécial. C’était incroyable. Ils ne se sont jamais arrêtés de nous encourager, ils sont restés derrière nous tout du long. Je ne vais jamais oublier cette soirée” – Julie VanLoo

Une chose est sûre, on peut remercier tous les fans qui se sont massés dans les travées de Pierre Mauroy pour faire un maximum de bruit sur cette première semaine des Jeux. Tony Estanguet s’en est félicité : la phase de poules hors de Paris qui devait être un point noir dans l’organisation des Jeux s’est révélé être un magnifique moment, inoubliable, qui a marqué joueurs comme supporters. On n’oubliera pas le Stade Pierre Mauroy version basket, ça on peut vous le garantir.