Le boss de la NBA Adam Silver est en France pour ces Jeux olympiques et semble apprécier son voyage ! Que ce soit à travers un tournoi annuel ou une Ligue, parrainée, l’Association américaine voudrait désormais faire du business en Europe.

Les discussions entre la NBA et la FIBA s’accélère. Voila déjà plusieurs années que l’Europe envahit la plus grande Ligue du monde et l’inverse pourrait bien prochainement être le cas. Les derniers MVP viennent du Vieux Continent, les premiers choix de Draft également et si Adam Silver a déjà implanté un match (deux la saison prochaine) de saison régulière à Paris, mais il ne semblerait que cela ne suffise plus à satisfaire sa faim.

La NBA pourrait bien s’implanter un petit peu plus en Europe. Pas à travers une franchise, mais plutôt un tournoi annuel ou une Ligue parrainée à la manière de la BAL en Afrique. Le Commissioner s’est exprimé pour AP :

“Ça (ce voyage) me rappelle à quel point l’opportunité que nous avons ici (en Europe) est grande ! Nous n’avons pas encore pris de décision définitive, mais l’opportunité est énorme. Nous n’allons pas transformer la structure d’une ligue à court terme, mais je pense que parmi les propriétaires d’équipes il y a une envie de continuer à investir dans le basket-ball mondial. On a mis en place une grosse initiative en Chine et en Afrique et compte tenu de la qualité de basket-ball proposé ici, cela aurait du sens que nous commencions à y faire quelque chose.”

Adam Silver a précisé que si nouvelle initiative il y a, elle viendrait en complément de ce qui est déjà en place en Europe et non en remplacement. Une manière d’aider les structures existantes et pas de les mettre dans l’oubli !

Le boss de la NBA était Place de la Concorde, ce dimanche 4 août, pour assister à la compétition de 3X3 et semblait apprécier l’événement. Il vit ces Jeux olympiques avec des yeux de fans de basket-ball sans pour autant oublier le business qu’il pourrait mettre en place. Toutefois, il ne souhaite pas se précipiter et prendre des décisions à chaud, avec les yeux troublés par l’excitation du moment :

“Nous voulons être sûr de comprendre parfaitement l’opportunité que nous avons. Nous prendrons le temps dont nous avons besoin avant de décider de lancer une initiative.”

La NBA vient de signer un nouveau contrat de diffusion avec les médias américains et il y a donc d’autres éléments à structurer avant de se lancer en Europe. En commencent peut-être par de nouvelles franchises qui tournent dans les rumeurs depuis des années maintenant !

Source texte : AP