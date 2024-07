Alors que le sujet d’une potentielle expansion de la NBA sera discuté cet automne par Adam Silver, la ville de Las Vegas fait partie des candidats très sérieux pour accueillir une nouvelle équipe. Selon Bloomberg, le coût d’achat d’une franchise NBA dans le Nevada devrait se rapprocher de la somme astronomique de 7 milliards de dollars.

A Las Vegas, peut-on parler de hasard ? Si l’on demande à un croupier ou à un adepte des jeux, la réponse peut grandement différer. Il reste que dans la ville du triple sept, qui s’affiche parfois sur les rouleaux défilants pour les plus chanceux, superstition rime avec fantasme, et fantasme avec gros billets verts.

Un Sept, mais suivi de neuf zéros, c’est le coût estimé pour prendre possession d’une nouvelle franchise NBA à Las Vegas. 7 000 000 000 dollars, suffisamment de zéros pour faire tourner une tête ou deux. Au-delà des quelque 4 milliards nécessaires pour mettre une équipe sur pied, l’estimation comprend également la construction d’une salle flambant neuve, qui fera partie de l’achat. Ce total de 7 milliards ferait d’une potentielle franchise à Vegas l’équipe la plus chère de l’histoire du sport nord-américain quand on parle d’achat/vente.

Mat Ishbia avait déboursé 4 milliards pour s’offrir les Phoenix Suns en 2022, tandis qu’en NFL, les Washington Commanders avaient coûté près de 6 milliards. Pour la direction artistique et le choix des couleurs d’une future franchise dans le Nevada, le vert émeraude pourrait être de mise.

The NBA expansion team expected to be granted to Las Vegas may cost upwards of $7 billion https://t.co/RNaaq82W5e

— Bloomberg (@business) July 18, 2024

Un coup d’œil suffit pour se rendre compte de la place stratégique de Las Vegas dans le paysage américain. Depuis plusieurs années, la ville qui ne dort jamais s’est imposée comme un centre incontournable pour les événements sportifs taille XXL. La toute nouvelle sphère et ses 1,2 million de leds en est la vitrine éblouissante, impossible de détourner le regard.

Les Aces (WNBA) ont déménagé de San Antonio à Vegas en 2018, suivis par les Raiders (NFL) en 2020, alors que les Vegas Golden Knights ont vu le jour en 2017 en NHL. En plus du grand retour d’un Grand Prix de Formule 1 dans la ville en 2023, la NBA n’a pas manqué de sauter le pas : Summer League ou phase finale du In-Season tournament, rien ne résiste à l’attractivité vegasienne.

Sphere in Las Vegas will host NBA Summer League content 🏀

The Exosphere features 580K square feet of fully-programmable LED lighting, making it the largest LED screen in the world 🤯

(via radio1guy/TT) pic.twitter.com/33mk938vAN

— Sports Business Journal (@SBJ) July 7, 2023

En NBA, on parle souvent des “grands” et des “petits” marchés. Pas besoin de réfléchir très longtemps pour classer Las Vegas dans l’une des deux catégories. La métropole à l’aire urbaine de plus de 2 millions d’habitants reste, à l’heure actuelle, la seule ville du territoire américain dans le top 10 des plus touristiques qui n’abrite pas une franchise NBA.

Tourisme, audiences, marketing, toutes les cases sont cochées avec un mont-blanc flambant neuf. La réussite des événements sportifs récents de Vegas en témoigne, Sin City fait office de temple de l’attractivité à l’américaine. Longtemps évitée à cause des excès et des paris sportifs (désormais légaux aux Etats-Unis), Las Vegas est désormais The place to be. Entre ses casinos et ses palmiers, touristes, fans et dirigeants devraient vite s’y retrouver autour de liasses de billets.

Avec Adam Silver en Pit Manager, il ne manque plus qu’un potentiel propriétaire prêt à mettre la main au portefeuille. LeBron James ? Red Bull ? Faites vos jeux, rien ne va plus.