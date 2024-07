Après douze jours de compétition la Summer League de Las Vegas touche à sa fin ce soir. Le Heat affronte les Grizzlies à 2h du tams, pour s’offrir la suprématie des juilletistes.

On a vu du Zaccharie Risacher bien à son aise, du Alexandre Sarr bien en galère, du Tidjane Salaün pas trop mal. On a vu du Bronny James pas si cata que prévu, quelques cartons de DJ Carton, et bien d’autres bonbons encore.

Mais comme chaque guerre, la Summer League doit couronner un vainqueur, et le vainqueur cet été viendra donc soit du Tennessee soit de Floride. D’un côté le Heat du rookie Kel’El Ware, très en vue à Vegas, de l’autre les Grizzlies du duo Pippen Jr. / GG Jackson. A ma gauche le Français Neal Sacko, à qui on a très peu filé de chance, de l’autre les Oursons de Jake LaRavia, en voilà une drôle de phrase.

Bref, serons-nous là pour voir ça en direct ? Rien n’est moins sûr. Est-ce qu’on vous racontera quand même demain… ce qu’on n’a pas vu ? C’est fort probable. D’ici-là prenez soin de vous, faudrait pas arriver rincé pour Paris 2024.