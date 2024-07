JO Paris 2024 – prépa : les highlights de France – Australie

Hier soir avait lieu le dernier match de prépa de l’Équipe de France avant les Jeux, face à l’Australie. Nouvelle défaite, quasiment au buzzer, et réveil attendu samedi prochain face au Brésil !

Ceux qui aiment le suspense ont été servis hier soir à Orléans. L’Équipe de France a longtemps mené, puis elle a longtemps été menée, et elle a fini par… s’incliner, quasiment au buzzer, sur un tir pas vraiment contesté de Dyson Daniels, alors que la France du basket en a profité pour contester non pas le tir mais plutôt les choix du coach. C’est de bonne guerre, on est en juillet. En attendant les choses sérieuses samedi face au Brésil du GOAT Caboclo ? On se refait ces quelques highlights, ça aidera à patienter, surtout si vous aimez Patty Mills.