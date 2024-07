Il s’en sera fallu de peu, au final, pour que l’Équipe de France féminine U17 ne reparte du Mexique avec une médaille. Passées à un quart-temps d’un exploit monumental face à Team USA en demi, les filles d’Arnaud Guppillotte n’avaient tout simplement plus de force dans la petite finale…

Les stats du match pour le bronze, c’est juste ici, mais c’est pas une obligation non plus

Sarah Cissé puis Aïnhoa Risacher avaient parfaitement lancé les Bleuettes, qui menaient 18-14 après un quart-temps contre l’Espagne.

Puis patatra, toute la pression d’une telle compétition qui retombe d’un coup sur les frêles épaules de ces jeunes sportives. La pression d’un quart de finale passé sans encombre, la pression d’une demi-finale incroyable du point de vue de son scénario. Puis, comme souvent, la pieuvre espagnole a enlacé la France de ses tentacules en apparence chaude mais tellement vénimeuses.

6 points au deuxième quart. 5 au troisième. 10 au dernier. Délitage complet, pédales perdues, plus de force, KO technique, KO debout, défaite 47-39, beau score de DF3. Ça arrive même aux meilleur(e)s, ça leur arrivera encore même si on ne leur souhaite pas, mais au final reste le souvenir douloureux d’une médaille qui n’est pas si loin. Aïnhoa, Justine, Sarah, Emma et toutes les autres, on vous reverra très vite c’est une certitude. Et si les filles en U20 ont claqué deux Euros de suite, et si les “grandes” joueront cet été pour une médaille olympique, pour sûr qu’on retrouvera quelques uns de vos noms tout en haut de l’affiche, très vite.

Bravo mesdemoiselles, et pensez pas trop à l’Espagne, ça arrive tout le temps.