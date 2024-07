À moins d’une semaine du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Team USA va disputer son dernier match de prépa à Londres ce soir (21h). En face ? L’Allemagne, championne du monde en titre. L’occasion pour LeBron James et Cie de se rassurer après le match du Soudan du Sud.

Oui, même Team USA a besoin de se rassurer. Même une équipe remplie de superstars à qui on promet l’or et qui peut parfois sembler imbattable.

Car justement, Team USA a semblé tout sauf “imbattable” contre le Soudan du Sud samedi soir à Londres. Alors qu’on pouvait s’attendre à une démonstration de force des Avengers, ils ont été fébriles pendant une grande partie du match et sont passés tout près de la correctionnelle face à une équipe sans complexe. Heureusement que LeBron James – en mode Captain America – était là pour sauver la maison.

“Je n’ai pas fait un bon boulot pour préparer mon équipe” a déclaré le coach Steve Kerr après USA – Soudan du Sud. “On n’était pas assez concentrés sur ce qu’ils sont capables de faire, et c’est de ma faute. Cela a permis au Soudan du Sud de vraiment prendre confiance en début de match.”

Après leur match référence contre la Serbie la semaine dernière, Team USA semblait avoir atteint un nouveau cap et on commençait sérieusement à trembler face à la perspective de les croiser aux JO. Mais le Soudan du Sud a montré que tout était possible sur 40 minutes, surtout si les Américains abordent le match en claquette/chaussette.

Y'avait environ zéro scénario possible dans lequel les arbitres sifflent une faute là dessus

Terrible pour le Soudan du Sud, mais ENORME RESPECT pour leur match et ce qu'ils construisent ces dernières années 👏👏👏 https://t.co/IdhxXqMIrI

Ce soir, face à l’Allemagne, on attend une équipe de Team USA bien plus focus, bien plus appliquée, bien plus sérieuse. C’est le dernier match de prépa avant le début des JO, c’est le champion du monde en titre en face, c’est l’ultime occasion d’envoyer un message avant le début des matchs officiels en France. C’est peut-être aussi la première fois que Team USA sera au complet, le retour de Kevin Durant (blessé jusqu’ici) étant attendu ce soir.

En face, l’Allemagne jouera avec ses forces habituelles : sens du collectif, rigueur, rugosité, mais aussi talent avec les frères Wagner et FIBA Schroder. Les hommes de Gordon Herbert restent sur trois succès consécutifs en prépa, dont un face à la France. Ils seront désormais opposés au plus grand test possible avant le début des hostilités le week-end prochain. Enfin, on rappelle que c’est l’Allemagne qui a éliminé Team USA en demi-finale de la dernière Coupe du Monde. Tyrese Haliburton ne l’a sans doute pas oublié.

ANDREAS, OBST ON EARTH?!? 😱#FIBAWC x #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/Tl8wo0irJD

Autant d’ingrédients qui devraient nous offrir une opposition bien alléchante ce soir. Rendez-vous à 21h !