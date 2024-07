Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons depuis quelques semaines les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Voici la présentation complète du pivot de l’Équipe de France et DPOY NBA, Rudy Gobert.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 32 ans, né le 26 juin comme Dany Boon et Samir Nasri, vous en faites ce que vous voulez

Poste : pivot

Taille : 2m16, soit quasiment 10 centimètres de moins que Victor Wembanyama

Poids : 117 kilos, un beau bébé

Club : Minnesota Timberwolves (NBA)

Statistiques 2023-24 : 14 points (66,1% au tir), 12,9 rebonds, 2,1 contres (34,1 minutes de moyenne en 76 rencontres).

Son parcours :

Started from Saint-Quentin, now we’re here.

Né le 26 juin 1992 dans cette ville de l’Aisne, Rudy Gobert a grandi dans un milieu très modeste – au sein de logements sociaux à Saint-Quentin – aux côtés de sa mère Corinne et avec son demi-frère (Romain) et sa demi-sœur (Vanessa). Son père, Rudy Bourgarel, était un joueur de basket. Il a brièvement évolué en Équipe de France ainsi que dans le championnat universitaire américain dans les années 1980. Mais si ce dernier a donné les gènes de basketteur à Rudy, il était peu présent durant l’enfance de son fils puisqu’il est rentré en Guadeloupe – d’où il est originaire – quand Rudy Gobert n’avait que deux ans.

Malgré l’absence de son papa, une enfance modeste et le fléau du racisme s’infiltrant dans sa propre famille, Rudy Gobert a commencé à rêver. Rêver d’un avenir meilleur, mais aussi et surtout de balle orange et de NBA.

Rudy Gobert a vraiment commencé à poursuivre ce rêve quand il a intégré une académie de basket à l’âge de 13 ans. C’était le Pôle Espoirs d’Amiens. Rudy a ensuite pris la direction de Cholet pour y intégrer le centre de formation, avant de faire ses débuts en professionnel à 18 piges. Dans le même temps, Gobert s’était aussi fait une place au sein des sections jeunes de l’Équipe de France. Talent, envie, impact… Rudy était alors considéré comme un grand espoir du basket français.

Un grand espoir qui était également surveillé outre-Atlantique. Sa progression avec Cholet a en effet attiré les scouts américains en vue de la Draft NBA. Et en 2013, ça y est, direction le grand championnat US de basket et le Utah Jazz.

En l’espace d’une décennie au plus haut niveau, Rudy Gobert a réussi à s’imposer comme l’un des pivots les plus dominants de la NBA en défense. Et même comme l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire de la NBA. Rien que ça. Gobert a en effet remporté trois titres de Défenseur de l’Année avec Utah, tout en étant sélectionné trois fois au All-Star Game et quatre fois dans une All-NBA Team. Il a aussi décroché un titre de meilleur rebondeur et de meilleur contreur. Bref, l’un des plus beaux palmarès du basket français. Si l’aventure au Jazz s’est terminée de façon un peu précipitée, pour diverses raisons, Gobert a amené son impact défensif dans le Minnesota, qui est devenu l’une des meilleures équipes défensives de la NBA sous son impulsion. En 2024, Rudy a remporté un quatrième DPOY, record all-time égalé. Il a aussi participé à ses premières Finales de Conférence en NBA.

Tout naturellement, Rudy Gobert est aussi devenu un cadre de l’Équipe de France au cours des dix dernières années. Il a décroché deux médailles de bronze à la Coupe du Monde (2014, 2019), une médaille de bronze et d’argent à l’EuroBasket (2015, 2022), et surtout un titre de vice-champion olympique en 2021 à Tokyo (où il est élu dans le meilleur cinq de la compétition). S’il est toujours à la recherche d’un premier titre en bleu avec son copain Evan Fournier et Cie, Gobert s’est clairement imposé comme l’un des piliers de l’EDF post Tony Parker.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été

Rudy Gobert est une véritable tour de contrôle en défense. On parle d’un pivot de 2m16 avec une envergure de 2m36, autant dire qu’on ne peut pas le rater dans la raquette.

Les points forts de Rudy Gobert sont bien connus : c’est un excellent protecteur de cercle, qui possède un sacré pouvoir de dissuasion sur les attaquants qui ont comme projet de pénétrer vers le cercle. Protéger l’arceau, sécuriser le rebond, donner les consignes en défense, voilà le rôle premier qu’assume Rudy quand il est sur le parquet. En FIBA, où la règle des 3 secondes n’existe pas contrairement à la NBA et où les joueurs sont autorisés à “nettoyer le cercle”, l’impact de Gobert peut être encore plus significatif. Cerise sur le gâteau : Rudy ne se débrouille pas trop mal non plus quand il se retrouve face à des arrières suite à un switch défensif (sauf quand c’est Luka Doncic mais ça c’est une autre histoire). Bref, un pilier !

La présence de Rudy Gobert, associée à celle de Victor Wembanyama, risque de provoquer des cauchemars chez les adversaires. On a déjà vu lors des matchs de préparation à quel point ce duo de géants pouvait anéantir l’attaque adverse. C’est ce duo Triple XL qui porte une grande partie des espoirs des Bleus aux JO de Paris 2024.

Offensivement, Rudy devrait rester dans son rôle habituel. Un rôle de finisseur près du cercle, qui conclut les possessions à travers un dunk ou un alley-oop. Gobert possède aussi la carrure pour poser de gros écrans et ainsi provoquer des ouvertures pour son copain en possession du ballon. Pas pour rien que Rudy Gobert est considéré comme un spécialiste du “screen assist” en NBA.

Par contre, en dehors de ça, il ne faudra pas en demander trop à Rudy. Si on l’a vu lâcher quelques fadeaways assez improbables ces dernières semaines, Gobert reste un attaquant limité quand on lui donne le ballon dos au cercle. La création, ce n’est pas son jeu, mais ce n’est pas très grave sachant qu’il y aura l’alien Victor Wembanyama à côté de lui.

4x #KiaDPOY Rudy Gobert protecting the paint!

📺 France-Germany | NBA App, NBA YouTube

📲 https://t.co/T9gZqnpJr3 pic.twitter.com/aY7ebJdJt3

— NBA (@NBA) July 8, 2024

Défense élite, finition, leadership et expérience, voilà tout ce que doit amener Rudy Gobert cet été pour maximiser les chances de la France aux JO.