Les Jeux olympiques de Paris 2024 approchent à grands pas et nous connaissons depuis quelques semaines les 12 joueurs qui vont représenter la France lors de l’événement. Alors sortons la pelle et creusons, puis la loupe et observons. Voici la présentation complète de l’intérieur de l’Équipe de France Mathias Lessort, qui servira de back-up au duo Victor Wembanyama – Rudy Gobert !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 28 ans, né le 29 septembre comme Kevin Durant, ça va y’a pire

Poste : pivot

Taille : 2m06, assez petit pour un intérieur

Poids : 116 kilos, costaud, même pour un intérieur

Club : Panathinaikos (Grèce)

Statistiques 2023-24 : 13,9 points (62,4% au tir), 6,3 rebonds, 1,0 interception, 0,9 contre (29,7 minutes de moyenne en 41 rencontres d’EuroLeague).

Son parcours :

Né à Fort-de-France (Martinique) et ayant grandi du côté du Morne-Vert, Mathias Lessort passe par la formation chalonnaise durant son adolescence. Il marche dans les traces de son grand frère Grégory, alors joueur professionnel à la JA Vichy, mais ne tarde pas à dépasser son frangin.

Montrant de très belles choses chez les espoirs de Chalon, Lessort se fait une petite place dans le groupe pro et découvre la première division française. Il prend ensuite du galon lors de la saison 2015-16 (meilleur sixième homme de Pro A), envisageant même de se présenter à la Draft NBA. Il retire finalement son nom mais a conscience qu’un départ s’impose pour espérer changer de dimension. Il rejoint ainsi Nanterre en 2016. En région parisienne, Mathias double quasiment ses stats (10 points et 7 rebonds de moyenne) et connaît le succès collectif : victoire en Coupe de France et vainqueur de la FIBA Europe Cup. C’est ce qu’on appelle une saison bien remplie.

Même s’il est drafté en NBA en 2017 (par les Sixers en 50e position), Mathias Lessort va surtout commencer à visiter l’Europe : Belgrade, Malaga, Munich, l’intérieur français change de clubs tous les ans en connaissant des hauts et des bas. Cela lui permet néanmoins de goûter à l’EuroLeague, le plus haut niveau européen. Entre 2017 et 2020, il remporte aussi le championnat serbe (2018 avec l’étoile rouge de Belgrade) et est élu dans le deuxième cinq de l’EuroCup (2019 avec Malaga).

C’est véritablement à partir de 2021 que la carrière de Mathias Lessort prend un nouvel élan. D’abord à Monaco, où il est l’un des grands artisans du titre de l’ASM en EuroCup. Ensuite à Belgrade, au Partizan cette fois, avec un titre de champion ABA accompagné d’une nomination dans la meilleure équipe de la saison ainsi qu’un titre de meilleur défenseur du championnat. Cette belle ascension le pousse à rejoindre le grand club européen du Panathinaikos en 2023, où Mathias Lessort va tout simplement connaître le sommet de sa carrière.

En une saison sous le maillot grec, Lessort domine sur la scène nationale comme européenne, individuellement comme collectivement. Mathias gagne le championnat grec et est nommé MVP des Finales. Il gagne l’EuroLeague et est nommé pour la deuxième fois de suite dans le meilleur cinq de la compétition (il l’a été aussi avec le Partizan). C’est un grand chelem pour l’intérieur français de 28 ans, dans la forme de sa carrière.

En marge de son parcours mouvementé mais réussi en club, Mathias Lessort a représenté le drapeau de l’Equipe de France lors de deux grandes compétitions aux tournures radicalement différentes. La première, c’était la Coupe du Monde 2019, où il a fait partie du groupe bleu qui a battu Team USA pour ensuite ramener une médaille de bronze. La seconde, c’était le Mondial 2023, véritable fiasco pour les Bleus (sortis dès le premier tour).

Mathias Lessort espère désormais surfer sur sa superbe dynamique individuelle pour aider les Bleus aux JO de Paris 2024.

Ce qu’il peut apporter à l’Équipe de France cet été

Mathias Lessort va forcément évoluer dans l’ombre de Victor Wembanyama et Rudy Gobert, titulaires dans la raquette et grandes stars de l’Equipe de France. Mais son rôle n’en sera pas moins important.

Ce qu’il peut apporter au groupe ? Une dimension athlétique et physique dans la raquette, malgré son “petit” 2m06. Mathias en impose physiquement et c’est toujours une bonne chose d’avoir dans sa rotation un mec comme lui qui n’a pas peur d’aller au charbon. Le rebond est l’un de ses points forts, lui qui a terminé meilleur rebondeur de l’EuroLeague en 2023 sous les couleurs du Partizan Belgrade. Ses qualités défensives ont également séduit le coach Vincent Collet, combinant mobilité, énergie et capacités athlétiques. Vous ajoutez à ça une grosse explosivité pour finir avec autorité les opportunités offensives, et vous obtenez un intérieur hyper spectaculaire.

😱 OLALALA QUEL DUNK DE MATHIAS LESORT !#lequipeBASKET #Paris2024 pic.twitter.com/8Ptufih6CD

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) July 6, 2024

Mathias Lessort possède aussi certaines limites. Il ne représente pas vraiment une menace en dehors de la raquette, il est très irrégulier aux lancers-francs, il n’est pas le plus talentueux balle en main ni le plus habile quand il faut prendre des décisions rapides avec le ballon, mais ce ne sont pas des choses qu’on attendra vraiment de lui cet été.

Si Mathias Lessort peut apporter cette énergie, cet impact, cette pression sur les intérieurs adverses (c’est un spécialiste pour provoquer des fautes), il pourrait jouer un rôle important dans le parcours des Bleus.