Les matchs de poule au Stade Pierre-Mauroy en basketball 5×5 ont été un vrai succès et le public a largement répondu présent pour mettre l’ambiance à Lille. Interrogé sur le succès de l’opération malgré les réticences initiales, Tony Estanguet s’est montré très satisfait du basket-ball qui s’était déroulé sur place :

“Des péripéties ? Mais non, de quoi parlez vous ? On est ravis effectivement. C’est génial de voir ce stade Pierre Mauroy, ici à Villeneuve d’Ascq, dans cette ambiance et avec un tel niveau de jeu chez les hommes et chez les femmes. Il y a des très beaux matchs et ce n’est pas fini. On est ravis de mettre à l’honneur la plus grande salle de France qui, on le voit, est tout à fait adaptée pour accueillir ce genre d’événements. 27 000 personnes qui peuvent assister à des matchs, je crois assez historiques, assez uniques.