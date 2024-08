Dernier jour de 3×3 Place de la Concorde, snif, et on connaitra donc ce soir les deux nations qui repartiront au pays avec une belle médaille d’or autour du cou. Début des hostilités à 17h30, finales à partir de 22h, et nous on va essayer de profiter de ce dernier jour !

Chez les filles deux énormes affiches, encore heureux en demi-finale, avec une confrontation entre les championnes olympiques américaines et les championnes d’Europe espagnoles, alors qu’une heure plus tard les impressionnantes Allemandes (6 victoires en 7 matchs) joueront le Canada, ni plus ni moins que l’équipe qui possède les quatre premières joueuses au monde au ranking, le cheat code du 3×3 féminin en somme.

Chez les mecs ? Euh, comment vous dire. LES BLEUS SONT EN DEMI ! Après un play-in exceptionnel face à la Serbie, Lucas Dussoulier, Franck Seguela, Jules Rambaut et Timothé Vergiat ont rendez-vous avec la Lettonie et avec l’histoire à 18h, pour le match le plus important de la carrière, rien que ça. L’autre demi même si on s’en fout un peu, opposera les Pays-Bas à la Lituanie.

Le programme du jour :